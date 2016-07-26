新盤開價｜入場1155萬！上環HOLLYWOOD HILL首推10伙

港島新盤出擊！興勝創建(896)上環單幢住宅項目HOLLYWOOD HILL推出首張價單，涉10伙，不設任何折扣，單位售價由約1,155.52萬至1,360萬元，呎價介乎28,888元至34,000元，平均呎價31600元。
HOLLYWOOD HILL首批全屬一房單位，實用面積400方呎，分別位於2至11樓，最低售價及呎價均為2樓B室。
興勝創建執行董事周嘉峯以「HOLLYWOOD歡笑價」形容首批定價，單位未來有加價空間，幅度約5%至10%，最快本周內開始收票及公布銷售安排，月內再加推單位應市。
利嘉閣推按揭優惠 息率低至H+1.3厘
利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，特意為HOLLYWOOD HILL推出按揭優惠，提供兩種靈活低息選項，息率低至H+1.3厘，鎖息上限P-2.75厘的保障(P: 5.25厘)，年期最長可至30年，現金回贈高達1.4%。另外，對於想承造高成數按揭的買家，利嘉閣按揭代理亦提供大額物業高成數低息按揭優惠，為物業提供高達70%按揭，全期息率低至P-2.75厘(實際按息低至2.5厘)，年期長達25年，同時可享現金回贈不少於貸款額0.5%。
中原：料日後租金回報可逾3厘
中原地產西半山首席營業董事李巍指，HOLLYWOOD HILL開價屬市場預期之內，項目間隔實用，首批全屬實用面積400方呎一房單位，無露台、工作平台及窗台設計，更切合用家需要。項目位於上環區，區內亦有二手物業呎價貼近3萬元水平，是次發展商開價屬市價，加上買家購入單位後可即時收租，料日後平均實用呎租可達80元，租金回報可逾3厘。
參考HOLLYWOOD HILL附近二手屋苑近期平均實用呎價，中原地產資料顯示，My Central 及聚賢居分別約33,183元及27,983元；帝后華庭及盈峰一號分別為23,481及23,208元，HOLLYWOOD HILL首批較之低約4.8%至高約36%。
至於附近一手新盤首批折實平均呎價，今年推售的尚瓏及42 TUNG ST.分別約30,299元及35,968元，HOLLYWOOD HILL首批較之高約4.3%及低12.1%。
HOLLYWOOD HILL樓高25層，提供48伙，全數為實用面積400方呎一房單位，另有2伙連天台及2伙連平台特色單位。