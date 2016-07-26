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新盤開價｜今年最平！薈藍首批64伙折實入場388.8萬
9 小時前
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樓市樓價一手新盤薈藍青衣宏安地產首張價單
新盤開價｜今年最平！薈藍首批64伙折實入場388.8萬
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程德韻(右二)形容首批單位為「焫著價」。

新界上車盤開價！宏安地產(1243)青衣薈藍公布首張價單，涉64伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由388.8萬元起，料成為今年折實售價最平新盤，折實平均呎價20,638元。

首批64伙全屬開放式單位，實用面積由203至208方呎，折實售價由388.8萬至455萬元，折實呎價介乎18,692元至22,414元。

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6伙400萬有找 加推絕對有提價空間

宏安地產執行董事程德韻形容首批單位為「焫著價」，當中有6伙折實售價低於400萬元，最低售價為3樓B03單位，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價388.8萬元，折實呎價18,692元。

她指，未來加推單位絕對有提價空間，定價已參考附近的半新盤及荃灣西海景單位造價，項目明日(6日)開放示範單位，星期六(7日)開始收票，最快下周進行首輪銷售。

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薈藍明日(6日)開放示範單位，星期六(7日)開始收票，最快下周進行首輪銷售。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤開價｜今年最平！薈藍首批64伙折實入場388-8萬-279150
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