地產
新盤開價｜啟德維港1號首推212伙 一房折實最平656.3萬
2021-06-24
新盤開價｜啟德維港1號首推212伙 一房折實最平656.3萬
啟德首個跑道住宅項目，由中國海外(688)發展的維港1號(One Victoria)公布首張價單，涉212伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實售價由656.3萬起，折實平均呎價22,977元。
今批212伙包括62伙一房、126伙兩房及24伙三房，單位實用面積介乎329至643方呎。折實售價由656.3萬至1,654.4萬元，折實呎價介乎19,888元至26,204元。
一房單位最低折實售價656.3萬元起，兩房單位由918萬元起，三房單位由1,298.1萬元起。
「啟動價」推出 最快下月初開賣
中海外地產董事總經理游偉光形容首批單位售價屬「啟動價」，今日對外開放示範單位，明日起接受認購，預告之後加推單位有提價空間，最快下月初進行首輪銷售。
發展商提供備用二按貸款計劃，最高金額由成交金額的20%至25%不等。一按及二按貸款總金額以成交額80%及85%為上限，貸款年期最長20年，首兩年按揭利率為最優惠利率(P)減2厘至P減1厘。
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