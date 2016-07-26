新盤開價｜天水圍Wetland Seasons Bay首推245伙 折實最平455萬

焦點大型新盤應市！新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay公布首張價單，涉245伙，提供最高17.5%折扣，折實售價由455.6萬元起，折實平均呎價13,698元。
副董事總經理雷霆以「左右逢源 增值無限」形容首批單位開價，項目坐擁新界西北發展優勢，同時受惠於大灣區的強勁經濟活力，而同系Wetland Seasons Park最新價單內的單位平均呎價約1.4萬元，可見Wetland Seasons Bay的單位「有好大升值空間。」他稱，今年本港樓市表現活躍，一手交投較去年升逾六成，而上半年的二手成交量更創1997年以來的新高，加上本地新冠肺炎疫情受控及經濟回暖，買家已重拾置業信心。對於近日港股市場波動，他則指股市有上有落，買樓則屬長線投資，相信股市波動不會影響買家入市意欲，預期新盤銷情將持續暢旺。
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今批245伙實用面積由300至795方呎，涵蓋一房至四房間隔，涉9種戶型。單位折實售價由455.6萬元至1,124.73萬元，折實呎價介乎12,375元至18,256元。最低售價為2B座1樓B6室，實用面積300方呎，屬一房間隔，折實售價455.06萬元，折實呎價15,169元；最高售價為別墅WV6座2樓B室，實用面積773方呎，折實售價1,124.73萬元，折實呎價14,550元。
周四開放示範單位及收票
代理總經理胡致遠表示，項目將於周四(12日)起開放示範單位及開始接受認購，並為配合新冠肺炎疫情，是次特別提供網上登記，計劃最快下周進行首輪銷售。
若對比集團去年9月推售的Wetland Seasons Park第三期，當時首批65伙折實平均呎價12,968元，Wetland Seasons Bay首批較之高約5.6%。
參考天水圍區內二手屋苑近期平均實用呎價，據中原地產資料顯示，樓齡約24年至30年的嘉湖山莊約11,600元；樓齡約17年的慧景軒約11,813元；而樓齡約11年至14年的栢慧豪園及栢慧豪廷約13,385元。Wetland Seasons Bay首批較二手高約2.3%至約18%。
中原陳永傑：價錢吸引 好過買大灣區樓
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Wetland Seasons Bay首批單位開價有驚喜，貼近區內對上一個項目Wetland Seasons Park在去年新冠肺炎疫情下推售的呎價。事實上，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL 同期上升6.8%，新界西樓價更跑贏大市，同期累升8.8%。現時樓市正處升浪，是次Wetland Seasons Bay以去年價推出，實際上低市價約一成。現時計呎價更「平絕全港」，折實入場價僅約455萬元，價錢吸引，「好過買大灣區樓」。
他指，疫情下大眾著重生活環境及居住質素，上一期Wetland Seasons Park毗鄰濕地公園，面向大自然，深得用家及投資者歡心，有不少港人購入作度假之用，新近入伙，租務需求大，基本上是「客等盤」，相信是次Wetland Seasons Bay同樣受到用家及投資者追捧，預計項目落成後呎租約33元水平，回報率約3厘。他續指，本月發展商加速推盤，預料一手成交量大反彈，暫時錄約120宗一手成交，料全月有望達到約2,000宗成交。
Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期不足一年。