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新盤開賣｜柏傲莊III暫沽34伙 大手客5400萬掃3伙
47 分前
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樓市樓價一手新盤柏傲莊大圍新世界發展港鐵黃浩賢新盤票王鄭志剛
新盤開賣｜柏傲莊III暫沽34伙 大手客5400萬掃3伙
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黃浩賢稱，柏傲莊III 截至今早11時，暫售出34伙，錄15組大手客，當中一組斥資約5,400萬元購入3伙。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日(20日)進行第三輪銷售219伙，當中以價單形式發售173伙，另招標發售46伙四房單位。項目昨公布截收3.05萬票，翻查資料，成功超越1997年青衣灝景灣第一期累收約3.04萬票的紀錄，榮膺「史上新盤票王」。

新世界發展營業及市務總監黃浩賢稱，截至今早11時，暫售出34伙，錄15組大手客，當中一組斥資約5,400萬元購入3伙，包括2伙三房及1伙兩房；而價單中最高售價單位已售出，屬1A座52樓B座，實用面積998方呎，正河景四房，折實售價2,897.9萬元，呎價約29,037元。至於招標發售的46伙將於明日上午11時截標，黃浩賢續稱有信心呎售可超過3萬元。

他指，柏傲莊III至今售出700伙，套現逾100億元；而柏傲莊三期合共沽出約2,803伙或逾90%單位，套現約337億元。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，入票反應熾熱證明市民對優質樓盤需求殷切，剛性需求龐大。他指，柏傲莊屬集團登峰之作，建築設計獨特加上配備自家研發的貼心專利設備，造就柏傲莊III刷新香港開埠以來的新盤票王紀錄。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤開賣｜柏傲莊iii暫沽34伙-大手客5400萬掃3伙-272503
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