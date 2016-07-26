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新盤開賣｜柏傲莊III暫沽34伙 大手客5400萬掃3伙
47 分前
新盤開賣｜柏傲莊III暫沽34伙 大手客5400萬掃3伙
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日(20日)進行第三輪銷售219伙，當中以價單形式發售173伙，另招標發售46伙四房單位。項目昨公布截收3.05萬票，翻查資料，成功超越1997年青衣灝景灣第一期累收約3.04萬票的紀錄，榮膺「史上新盤票王」。
新世界發展營業及市務總監黃浩賢稱，截至今早11時，暫售出34伙，錄15組大手客，當中一組斥資約5,400萬元購入3伙，包括2伙三房及1伙兩房；而價單中最高售價單位已售出，屬1A座52樓B座，實用面積998方呎，正河景四房，折實售價2,897.9萬元，呎價約29,037元。至於招標發售的46伙將於明日上午11時截標，黃浩賢續稱有信心呎售可超過3萬元。
他指，柏傲莊III至今售出700伙，套現逾100億元；而柏傲莊三期合共沽出約2,803伙或逾90%單位，套現約337億元。
新世界發展行政總裁鄭志剛表示，入票反應熾熱證明市民對優質樓盤需求殷切，剛性需求龐大。他指，柏傲莊屬集團登峰之作，建築設計獨特加上配備自家研發的貼心專利設備，造就柏傲莊III刷新香港開埠以來的新盤票王紀錄。
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