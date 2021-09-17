地產
新盤開賣｜THE HOLBORN今首輪售 代理料五成投資客
1 小時前
新盤開賣｜THE HOLBORN今首輪售 代理料五成投資客
一手市場周末繼續有樓賣，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN今日首輪發售128伙，當中124伙或約97%單位折實售價低於800萬元。現場所見今早約10時已有準買家到達中環國際金融中心的售樓處等候揀樓。截至中午12時，市場消息指暫售出約24伙。
陳永傑：有準買家擬斥1500萬買2伙
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率約60%至70%，當中有2至3組客人計劃斥資約1,500萬購入2伙一房單位。他估計可即日沽清128伙，因區內近20年未有新供應，且該區已發展成熟，項目並鄰近港鐵站，吸引同區分支家庭追捧，約佔三成。
此外，陳永傑認為近期股票市場波動，加上內地調控，部分投資者轉投較簡單的物業投資，料吸引長線投資者入市，約佔五成。他指9月至今已錄約1,500宗一手，以1,000萬元以下上車盤為主，預計全月一手可達2,000宗，創4個月新高。
THE HOLBORN今日開售的單位實用面積由220至260方呎，包括25伙開放式及103伙一房。扣除最高6%優惠後，折實售價由580.826萬至803.418萬元，折實呎價介乎25,309元至31,507元。市傳首輪累收逾1,300票，超額認購約9倍。
項目全盤提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎；項目預計關鍵日期為2023年4月30日。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤開賣｜the-holborn今首輪售-代理料五成投資客-285404