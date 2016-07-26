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施政報告後 發展商積極 三盤2238伙應市
4 小時前
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施政報告後 發展商積極 三盤2238伙應市

蓄│勢│待│發

施政報告出爐後，本港樓市前景明朗化，市況穩中向好，推動發展商加快推盤步伐。本周分別有3個全新盤登場，涵蓋將軍澳、洪水橋及堅尼地城，合共涉2,238伙。當中兩盤最快下周上載售樓說明書，有機會月內開價，包括九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」提供1,556伙，為今年伙數最多的一手項目。

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海茵莊園樓花期約11個月，鄰近屋苑包括峻瀅。(陳奕釗攝)
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鄭子宏(右)稱，海茵莊園開放式及一房共佔全盤約90%。(林俊源攝)

海茵莊園單位200方呎起 料為將軍澳最細

九建市務及銷售部高級市務經理鄭子宏指，海茵莊園戶型涵蓋開放式、一房及兩房連儲物室，另提供三房特色戶，當中開放式及一房單位共佔約90%。市務及銷售部高級銷售經理陳淑芳稱，開放式實用面積由約200方呎起，料為將軍澳區內最細面積單位；一房實用面積則由約280方呎起；三房特色戶實用面積逾800方呎。她透露，定價會參考將軍澳區二手相近戶型單位售價，最快下周上載售樓書及開放示範單位，有機會月內公布首張價單。海茵莊園已獲批預售樓花同意書，位於將軍澳石角路1號，鄰近屋苑包括日出康城首都及峻瀅，樓花期約11個月。

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趙國雄(右)指，#LYOS最快下周上載樓書及開放示範單位。(鍾式明攝)

洪水橋#LYOS連花園單位佔全盤約三成

另一月內出擊項目為長江實業集團(1113)洪水橋洪元路2號項目#LYOS，提供341伙，長實執行董事趙國雄指，項目已獲批預售，最快下周上載樓書及開放示範單位，展銷廳設於紅磡置富都會9樓，有機會月內推售。他解釋，#LYOS是「LIVE YOUR OWN STYLE」的縮寫，再加上「#」hashtag，表達項目的創新獨特個性，定價會參考「都會區」範圍的樓盤售價。

長實高級營業經理楊桂玲稱，連花園單位佔全盤約30%，屬低密度發展，樓花期約兩年。項目290伙屬標準戶和前庭花園戶分布於五座5層高的大樓，包括74伙開放式、110伙一房及106伙兩房，實用面積由202至483方呎，花園面積由53至485方呎；另51伙為三房套花園複式戶則另佔一方，實用面積778至806方呎，花園面積85至795方呎。

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雷霆(左)指，KENNEDY 38單位定價會參考同區樓盤呎價。(鍾式明攝)

堅尼地城KENNEDY 38主打一房

由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的堅尼地城「KENNEDY 38」提供341伙，新地副董事總經理雷霆指，樓書及示位正在準備，料最快下月初推售。項目位於卑路乍街38號，鄰近港鐵堅尼地城站，單位定價會參考同區樓盤呎價，目前區內呎價約3.3萬至3.5萬元。

新地代理副總經理唐錦江指，KENNEDY 38主打一房，佔全盤約60%；開放式則佔約30%，兩房及三房或以上連平台及天台單位則佔約10%，樓花期約17個月。
 

CENTRAL PEAK II首推洋房招標 每月管理費近3.6萬

豪宅亦有新供應，新地司徒拔道CENTRAL PEAK第二期公布首個銷售安排，首推Bliss Link洋房2號明(16日)起招標，設4間套房，實用面積3,695方呎，連1,126方呎花園、767方呎天台及290方呎前庭，地庫有2個車位。招標文件顯示，只提供360天付款計劃，買家須於指定時間內分3期支付共12.5%樓價，餘額於360日內付清；上述洋房每月管理費35,977元，即每方呎管理費約9.7元。
 

施政報告後 發展商積極 三盤2238伙應市

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/施政報告後-發展商積極-三盤2238伙應市-288756
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