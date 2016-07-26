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施政報告｜新界西屋苑受捧！有業主臨場反價沽出
6 小時前
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施政報告｜新界西屋苑受捧！有業主臨場反價沽出
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丹桂軒錄得買家追價入市成交。(互聯網)

新一份《施政報告》公布提出增建連接洪水橋/厦村至深圳前海的港深西部鐵路。由於洪水橋樓價低水，加上發展前景亮麗，吸引買家入市，而業主亦臨場反價。

丹桂軒一房連天台521萬成交

中原地產天水圍嘉湖第二分行分行經理林金葆表示，日前《施政報告》公布前夕，丹桂軒錄得買家追價入市成交。單位為2座高層連天台戶，實用面積約336方呎，一房間隔。原叫價520萬元，買賣雙方議價一段時間，業主才肯減價2萬元，原本協議518萬元成交，但簽約時業主臨場反價3萬元，買家因對洪水橋發展前景充滿信心，最終追價斥521萬元承接自用，折合實用呎價約15,506元。

原業主於2014年以230萬元買入單位，持貨7年轉售，帳面獲利291萬元或近1.3倍。

朗屏8號三房套零議價易主

至於元朗及天水圍區亦有交投，中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，新一份《施政報告》提出建設北部都會區，市場反應普遍正面，元朗區本周末預約睇樓量回升10%至20%，有部分業主收窄議價空間。

朗屏8號3座低層H室，實用面積約702方呎，三房套房間隔，外望開揚景致，最終「零議價」985萬元成交，折合實用呎價約14,031元。原業主於2016年9月以822.1萬元購入單位，持貨5年轉售，帳面賺162.9萬元或約20%。

嘉湖山莊東南兩房呎售1.24

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊本月暫錄得7宗買賣成交。最新錄得景湖居13座低層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，向東南，享內園景，獲用家以548萬元承接，折合實用呎價約12,398元。

原業主於2010年7月以150萬元買入單位，持貨11年轉售，帳面獲利398萬元，單位期內升值約2.7倍。

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朗屏8號三房套5年升值約20%。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/施政報告｜新界西屋苑受捧！有業主臨場反價沽出-288086
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