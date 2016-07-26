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施政報告｜聚焦元朗洪水橋！買家紛議價 6球入手三房
1 小時前
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施政報告｜聚焦元朗洪水橋！買家紛議價 6球入手三房
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采葉庭兩房減價12萬元易手。(資料圖片)

政府規劃發展新界北都會區，元朗區及洪水橋屬未來發展及住屋供應重鎮之一，吸引買家加快入市。

溱柏及采葉庭各錄兩房成交

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏9座高層C室，實用面積約558方呎，兩房連儲物房間隔。原叫價730萬元，微減3萬元，以727萬元獲上車客承接，實用呎價約13,029元。

原業主於2013年9月以413.2萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利313.8萬元或約76%離場。

另外，采葉庭6座中層E室，實用面積約460方呎，兩房間隔。原叫價680萬元，議價後減12萬元，以668萬元成交，實用呎價約14,522元。原業主於2015年4月以450萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面賺218萬元或約48%。

御景園天台特色戶減43萬沽

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全稱，元朗御景園3座頂層特色戶，實用面積約678方呎，採三房套間隔連約603方呎天台，外望向南開揚景。原叫價838萬元，及後累減43萬元或約5%，至795萬元易手，折合實用面積呎價約11,726元。

據悉，原業主於1997年10月以532萬元購入單位，持貨約24年，現轉手帳面獲利約263萬元，物業期內升值約49%。黃永全補充，屋苑現約有20個單位放售，叫價由600萬元起。

錦珊園三房3年轉手賺85

中原地產洪水橋尚城分行經理李美賢指，新一份施政報告公布洪水橋未來定位及規劃，亦落實興建前海至洪水橋跨境鐵路，前景可期，昨天施政報告公布後，該區錄得1宗成交。錦珊園高層C室，實用面積約651方呎，三房兩廁間隔。原開價700萬元，經議價後減價15萬元，以685萬元沽出，折合實用呎價約10,522元，屬市場價。

買家為用家，鍾情單位間隔闊落，睇樓約一個月，見新一份施政報告落實興建前海至洪水橋跨境鐵路，政府亦會大力發展新界北及洪水橋，有感前景一片樂觀，即拍板入市上址。原業主於2018年9月以600萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面賺85萬元或約14%。

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錦珊園三房獲用家以市場價承接。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/施政報告｜聚焦元朗洪水橋！買家紛議價-6球入手三房-287788
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