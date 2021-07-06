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普慶坊80後情侶鍾愛上環歷史文藝氣息 折衷主義改造半世紀唐樓
41 分前
普慶坊80後情侶鍾愛上環歷史文藝氣息 折衷主義改造半世紀唐樓
漫步上環，會發現至今仍然保留了很多文物建築，同時有著文青最愛的Café、畫廊、古玩店，甚至是富有藝術色彩的壁畫，傳統與創新在這區交織得天衣無縫，形成獨有的文化氣息。這對喜歡富有歷史感環境的80後情侶就被上環的氛圍吸引，首次置業選址普慶坊一個有50年歷史、實用面積約370呎的唐樓單位，親手設計出融合中西文化，復古且摩登的愛巢。
問到為何首次置業會選擇舊唐樓，戶主就指考慮到唐樓窗大、樓底高，易於進行大改造，希望單位能夠內外兼備，「內涵」切合他們的生活需要，「外觀」則以「折衷主義」設計，既保有單位重要的歷史元素，亦加入個人喜歡的風格。戶主與好師傅CoDeco裝修平台進行商討，前後畫了總共10稿後才開始動工裝修，除主力牆外拆去全部牆身，列出10個需要的區域及佈局，再規劃居家動線，繼而就每個區域的面積進行取捨，最終決定擴大廚房、庭院、客廳及工作空間，縮小床、衣帽間及洗手間。
整體風格迥異 卻又和諧融洽
單位整體以綠色為主調，各處再以深淺不一的綠色作區分，如廚房空間用上墨綠色，衣帽間則用上孔雀綠。而「折衷主義」的精髓，在於揀選各式風格的最佳元素，並將其應用在全新的創作之中。故單位承載著各個時代、地域、材質的建築特色：舊日香港情懷的鋼窗及紙皮石、屬意大利及中東舊建築風格的牆身灰泥、新中式馬鞍凳及螳螂椅、歐式假火爐及櫥櫃、日式庭院等，整體風格雖然迥異，卻又感覺和諧融洽。
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