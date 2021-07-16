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暑假租賃旺季｜內地大學生人未到港 已率先搶盤
24 分前
暑假租賃旺季｜內地大學生人未到港 已率先搶盤
暑假甫開始，沉寂多時的大學生租賃旺季，有重臨跡象！中原地產大圍名城分行分區營業經理周偉航表示，大圍名城7月暫錄約40宗租賃成交，最新錄1期5座中層SD室，實用面積737方呎，三房連套房間隔，以28,000元租出，實用平均呎租約38元。
周偉航指，新租客為4名內地女學生，只睇單位相片及片段，即以預繳一年租金方式，租入單位準備來年於香港升學。業主則於去年以1,250萬元購入單位，是次租出單位可享約2.7厘租金回報。
另外，中原地產粉嶺高級區域聯席董事藍浩然表示，近日亦錄有內地學生於本地搵盤，預備新學年上學用，粉嶺名都最新錄得7座中層E室，實用面積399方呎兩房，議價後以12,000元獲承租，實用面積平均呎租約30.1元。
藍浩然指，新租客為3名內地女學生，由於仍然身處內地，故只睇單位相片，沒有親身睇樓便決定預繳一年租金租入單位。據了解，業主則於2015年以400萬元購入上址，是次租出單位可享約3.6厘租金回報。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/暑假租賃旺季｜內地大學生人未到港-已率先搶盤-276485