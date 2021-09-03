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最後一批｜Wetland Seasons Bay加推壓軸123伙 折實448萬入場
1 小時前
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樓市樓價一手新盤Wetland Seasons Bay天水圍濕地公園新鴻基地產雷霆胡致遠銷售安排
最後一批｜Wetland Seasons Bay加推壓軸123伙 折實448萬入場
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雷霆(左)稱Wetland Seasons Bay第一期有機會於本周末進行尾輪推售，涉約250伙。(林俊源攝)

新界大型新盤銷情報捷，新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay昨日(4日)進行第三輪銷售300伙，當中15伙以招標形式推售，285採價單形式發售。副董事總經理雷霆稱即日沽清公開發售的285伙，形容是「大熱紅盤」。有見向隅客眾多，最新加推壓軸第7號價單，涉123伙，維持最高17.5%折扣優惠，折實售價由448.53萬元起，折實平均呎價15,975元，較上張第6號價單高約3%，但他指今批單位樓層、景觀較佳，並包括19伙全期最優質的特色戶，撇除上述因素屬原價加推。

屬最後一批價單推售單位

雷霆透露，今批123伙屬項目以價單形式推售的最後一批單位，有機會本周末進行尾輪銷售，料涉約250伙。

項目最新加推的123伙，實用面積271至557方呎，涵蓋開放式至三房共6種戶型，折實售價由448.53萬至930.9萬元，折實呎價介乎14,215元至19,180元，以定價計市值近10億元。

最低售價為5B座1樓B7單位，實用面積271方呎，開放式間隔，折實售價及呎價分別為448.53萬元及16,551元。最低呎價為3A座1樓C3單位，實用面積518方呎，三房間隔，折實呎價14,215元，折實售價約736.34萬元。

三輪銷售套現逾60

代理總經理胡致遠稱，Wetland Seasons Bay昨日首輪上午A組時段共售出12伙。全日最高成交價為第3B座G樓C1單位，三房間隔，造價約1,040萬元。客源分布方面，以天水圍、元朗及屯門為主，佔約50%；九龍佔約25%、其他新界區佔約20%，而港島則佔約5%。項目完成三輪銷售，套現逾60億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/最後一批｜wetland-seasons-bay加推壓軸123伙-折實448萬入場-283383
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