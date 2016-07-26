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會德豐新盤｜KOKO HILLS加推42伙 MARINI沽清80個車位
1 小時前
會德豐新盤｜KOKO HILLS加推42伙 MARINI沽清80個車位
會德豐地產公布，旗下將軍澳日出康城第9期MARINI系列今日發售80個住客車位，即日全數沽清，套現約1.71億元。有見需求相當熱切，現積極考慮加推車位應市。
至於集團旗下藍田KOKO RESERVE及KOKO HILLS公布價單及銷售安排後，今日睇樓人士主要來自港島東及九龍東家庭換樓客，對大單位非常感興趣。至於KOKO HILLS今日售出1伙兩房單位，為第3座21樓G室，實用面積459方呎，成交價1,018.8萬元，呎價22,196元。另集團合作項目長沙灣GRAND VICTORIA I，今日亦售出1伙兩房連儲物房單位，為第3B座27樓A單位，實用面積597方呎，以1,603.78萬元售出，呎價26,864元。
KOKO HILLS下周日發售100伙
KOKO HILLS日前加推第5號價單，涉42伙，包括8伙一房、24伙兩房及10伙三房套連工作間單位，實用面積由370至737方呎。扣除最高21.5%優惠後，折實售價由828.5萬元至1,709.7萬元，折實呎價介乎20,776元至26,808元，折實平均呎價22,131元，整批單位以折實價計，市值約4.89億元。最低售價為第5座12樓C室，屬一房開放式廚房間隔，實用面積370方呎，折實售價828.5萬元，折實呎價22,392元，
發展商同時公布銷售安排，將於下周日發售共100伙，其中85伙採價單形式推售，另15伙採招標形式發售。當中包括13伙一房、40伙兩房、41伙三房單位及6伙四房單位，實用面積由366至770方呎，折實售價由794.2萬元至1,750.8萬元，折實呎價介乎19,584元至25,312元，折實平均呎價為21,393元。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS已快屆現樓階段，屬短樓花期，預計明年9月取得入伙紙。
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