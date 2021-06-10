東莞城軌上蓋優質項目 核心商區中軸 發展潛力優厚

國家致力將大灣區打造成為高新科技產業區，吸引各地創新專才落戶發展，藉以推動區內經濟。在大灣區的九大城市中，東莞是其中一個人才匯聚的地方，單是在松山湖高新區，不但有廣東省首批省級實驗室，提供粵港澳交叉科學中心，更有超過10,000家創科企業，吸引超過3,600名海外人才，區內未來發展可被看高一線。
匯聚精英 潛在優質租客
東莞位於廣州與深圳之間，乘搭高鐵從西九龍站前往只需約1小時，加上一直是製造業重鎮，城鎮發展甚具規模，深受港商歡迎，是港人其中一個於大灣區置業的熱點。由國有中央企業，福布斯排名世界172強的保利集團，與連績16年入選中國房地產百強企業的卓越集團合力開發的「保利卓越．中環廣場」，正位於東莞城區CBD與松山湖CBD的核心位置「寮步」，本身便是IT及出口重鎮，而且項目更坐落兩CBD中軸，可享雙CBD經濟發展之利，因而該區亦吸引大量中高收入的精英人士聚居，有利租務市場。
項目正位處莞惠城軌寮步站之上，是真正軌道上蓋物業，從項目只需乘搭一站已達松湖，兩站便是西平，三站國貿可轉乘R2線，四站為東莞西站(可轉穗莞深城軌)，前往西平西站轉虎門高鐵站搭乘穗深城軌到達廣州白雲機場和深圳寶安機場都非常方便。向東一站即達松山湖北站，並且通達惠州，可享30分鐘粵廣深生活圈之利。未來東莞地鐵7、8號線也將途經此地，加速連接主城和松湖片區，屆時只需約30分鐘可達東莞全城，無縫連接深圳廣州。
2房精裝單位售50萬起
保利卓越．中環廣場佔地達5.6萬方米，共建有2,179個單位及384個商舖，現時推售的首批單位，面積介乎32方米的2房戶，到52方米的3房連2洗手間單位，而且有近4.5米超高樓底，提供更舒適的居住空間。單位總價由50萬人民幣起，預計可於2024年3月起分批連精裝交樓，是自住或長線放租理想之選。
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