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林鄭PLAN｜五區千萬以下三房 最多減價52萬！
3 小時前
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林鄭PLAN｜五區千萬以下三房 最多減價52萬！
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將軍澳廣場本月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價徘徊於約18,333元水平。(陳奕釗攝)

市場上三房單位承接力強勁，當中五區成交價均1,000萬元以下，符合「林鄭PLAN」承造八成按揭，更有單位減價52萬元成交。

將軍澳廣場990萬成交

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳廣場2座中層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，另設儲物房，單位座向東北方，外望運動場景，以990萬元成交，折合實用呎價約18,199元。據了解，原業主於2010年7月以366萬元買入單位，持貨11年，現沽貨帳面獲利624萬元或約1.7倍離場。

柯勇續指，將軍澳本月至今暫錄約114宗二手成交，與上月同期113宗相若，交投平穩，其中將軍澳廣場佔5宗，平均實用呎價徘徊於約18,333元水平。

港島．東18減25萬獲承接

中原地產嘉亨灣、鯉景灣及西灣河高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河港島．東18中層C室，實用面積約531方呎，三房間隔，望樓景。原叫價980萬元，最終減價25萬元，以955萬元將單位交吉易手，折合平均實用呎價約17,985元。原業主於2011年以850萬元買入單位，持貨10年，帳面賺105萬元或約12%離場。

新港城3年升值近16%

中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山新港城L座高層05室，實用面積約551方呎，三房間隔，以957萬元沽出，實用平均呎價約17,368元。原業主於2018年以828萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面賺約129萬元或16%離場。

換樓客議價買Park YOHO

中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘表示，元朗Park YOHO Venezia 2B座中層B室，實用面積約637方呎，三房間隔，景致開揚。原叫價890萬元，經議價後共減18萬元，以872萬元成交，折合實用呎價約13,689元。

買家為同區換樓客，鍾情Park YOHO樓齡新，單位闊落實用，加上新界西北坐擁千億基建及大灣區概念，潛力看高一線，趁屋苑目前樓價低水，決定遷入。原業主於2016年7月以663萬元一手購入單位，持貨5年轉售，帳面獲利209萬元或約32%離場。

碧濤花園高層賣868

世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩指，沙田碧濤花園1期雅碧閣(1座)高層E室，實用面積約662方呎，屬三房套間隔，座向東南，望山景。單位放盤1個月，原叫價920萬元，終以868萬元沽出，減價52萬元或近6%，實用面積呎價約13,112元。據了解，原業主於2007年4月購入單位，當時作價258.8萬元，持貨14年至今沽售，帳面賺609.2萬元或近2.4倍離場。

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碧濤花園三房套放盤1個月減價沽出。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/林鄭plan｜五區千萬以下三房-最多減價52萬！-285002
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