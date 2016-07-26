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林鄭PLAN｜千萬以下買新界三房！元朗面積大荃灣有海景
5 小時前
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林鄭PLAN｜千萬以下買新界三房！元朗面積大荃灣有海景
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元朗翹翠峰三房套折合實用呎價約11,861元。(資料圖片)

受惠「林鄭PLAN」下1,000萬元或以下單位可承造八成按揭，新界區錄得多宗千萬或以下三房單位成交。

家庭客承接元朗翹翠峰

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，入市氣氛活躍，元朗住宅地皮周一開標後，同區二手市場即錄成交。翹翠峰6座中層E室，實用面積約822方呎，三房套房連工人套房間隔，向東南，享開揚山景。原叫價1,000萬元，減價25萬元後，周一晚上以975萬元沽出，折合實用呎價約11,861元。買家為家庭客，鍾情單位處於大單邊，景致開揚，加上內櫳企理，迅速決定承接自用。原業主於2009年7月以357.8萬元買入單位，持貨12年轉售，帳面獲利617.2萬元或約1.7倍。

王勤學稱，元朗區本月累錄約75宗二手成交，相比上月同期減少約40%，但睇樓量依然活躍。由於二手盤源短缺，議價空間窄，加上最近一手市場接連有新盤推出，分散購買力，令區內二手成交有所減慢，造價則企穩向升。

長情業主沽荃灣灣景花園海景戶

利嘉閣地產皇牌屋苑麗城薈分行助理分區經理許喜龍透露，荃灣灣景花園3座中層D室，實用面積約708方呎，為三房套間隔，外望享東南海景，以965萬元沽出，折合實用面積呎價約13,630元。買家鍾情單位景觀開揚，而且馬路設隔音屏障，環境清靜。據悉，原業主於1993年7月以333萬元購入單位，持貨至今約28年，現轉手帳面獲利約632萬元，物業期內升值約1.9倍。屋苑本月累錄3宗二手成交，現時約有8個單位放售，最低入場費790萬元起。

麗城花園呎價1.3

許喜龍指，荃灣麗城花園3期1座中層G室，實用面積約742方呎，為三房套連儲物室間隔，外望享單邊開揚海景，以985萬元成交，折合實用面積呎價約13,275元。據悉，原業主於2004年11月以271萬元購入單位，持貨至今約17年，現轉手帳面賺約714萬元或2.6倍。屋苑現時約有35個單位放售，最低入場費820萬元起。

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灣景花園本月累錄3宗二手成交，現時約有8個單位放售，最低入場費790萬元起。(資料圖片)

大埔新峰花園減價50萬易主

中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄指，大埔新峰花園25座中層C室，實用面積約891方呎，三房連套房間隔。5月時開價約1,050萬元，由於單位裝修較舊，雙方議價後減50萬元，以1,000萬元易手，實用面積呎價約11,223元，屬市價。新買家為用家，見單位價錢合理，打算將單位重新裝修後自用。據了解，原業主於1998年以441萬元一手購入單位，持貨23年，一直將單位放租，是次沽出單位獲利559萬元或約1.3倍離場。

沙田濱景花園河景放盤11日獲承接

世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，沙田濱景花園1座中層A室，實用面積約645方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北望河景。單位放盤11日，原叫價998萬元，終以965.6萬元成交，實用面積呎價約14,971元。據了解，原業主早於1988年4月購入單位，當時作價66.9萬元，持貨逾33年至今將單位易手，帳面大賺898.7萬元，單位期內升值約13.4倍。

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新峰花園由於單位裝修較舊，雙方議價後減50萬元易手。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/林鄭plan｜千萬以下買新界三房！元朗面積大荃灣有海景-280957
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