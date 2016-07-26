林鄭PLAN｜新界兩房想做到九成按保？有海景有高層揀

現時在「林鄭Plan」下，總樓價800萬元或以下最高可承造九成按揭，即睇新界區符合上述樓價內的兩房成交。
珀麗灣海景戶放盤僅兩周售出
中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫詩雁指，一手市場熾熱氣氛帶動下，二手市場買家入市決定普遍加快。珀麗灣最近一周連錄3宗成交，包括2宗兩房及1宗一房戶成交，本月累錄15宗成交，上月全月則錄17宗成交，表現相若。
珀麗灣18座高層E室，實用面積約497方呎，兩房間隔，享高層開揚海景。原叫價660萬元，放盤兩星期，減價15萬元，速以645萬元沽出，折合實用呎價約12,978元。原業主於2002年8月以142萬元買入單位，持貨19年轉售，帳面獲利503萬元或約3.5倍。
上車客承接皇府山
中原地產粉嶺花都廣場分區營業經理洪文鋒表示，上水皇府山本月暫錄約2宗成交，屋苑7座中層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔。原開價約720萬元，議價後減10萬元，以710萬元成交，實用面積平均呎價約14,115元。新買家為90後年輕上車客，見單位價錢合預算，購入單位自用。據了解，原業主則於2018年以628萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位獲利82萬元或約13%離場。
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翠擁華庭低層減5萬易手
世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊透露，馬鞍山翠擁華庭9座低層E室，實用面積約504方呎，屬兩房兩廳間隔，望內園景。原叫價750萬元，放盤約1個月，減價5萬元後，以745萬元易手，實用面積呎價約14,782元。據了解，原業主於2011年1月購入單位，當時作價316.3萬元，持貨10年至今沽售，帳面賺428.7萬元或近1.4倍離場。
愉景新城高層獲買家即睇即買
利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生稱，荃灣愉景新城10座高層B室，實用面積約493方呎，屬兩房間隔，外望享園景，以800萬元沽出，折合實用面積呎價約16,227元。買家鍾情單位近港鐵站及大型商場，單位乾淨企理，故即睇即買。
據悉，原業主於2008年1月以約260萬元購入單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利約540萬元或近2.1倍。陳敏生補充，屋苑目前有約31個二手盤源提供，叫價由900萬元起。
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