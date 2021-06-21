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柏傲莊III呎價3.5萬再創歷史 破盡新界標準分層戶紀錄
1 小時前
柏傲莊III呎價3.5萬再創歷史 破盡新界標準分層戶紀錄
新世界大圍站上蓋臨河登峰之作「柏傲莊III 」，繼打破香港開埠以來收票紀錄後，再度締造新盤神話，4房單位獲買家搶購，成交呎價高達3.5萬元，自我打破同系西貢傲瀧去年創下的新界標準分層戶呎價新高紀錄，價量兼備。
「柏傲莊III 」今日招標售出3伙4房單位，實用面積同屬1,269平方呎，成交價介乎3,900萬至4,441.5萬元，實用呎價均逾3萬元，其中8A座47樓B室呎價更高達3.5萬元，打破新界標準分層戶開埠紀錄。柏傲莊第一至三期9個月內累售2,942伙，佔整個項目逾95%，套現近362億元。
新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「市場對優質樓盤非常渴求，造就柏傲莊價量兼備的銷售佳績。集團已迅速加推單位，滿足市場的需求殷切，希望更多市民可以買到心儀單位。」
發展商上載價單及銷售安排盡推第一、二期餘貨，加推柏傲莊第一期23伙及第二期72伙，合共95伙單位應市。當中第一期18伙及第二期67伙於周六公開發售。另外兩期共10伙於同日開始招標。展銷廳及示範單位由周五(25/6)下午3時開始至周六(26/6)暫停開放。
柏傲莊最新成交資料
1. T8A-47B 1,269’ $44,415,000 @35,000
2. T8A-46B 1,269’ $40,800,000 @32,151
3. T8A-43B 1,269’ $39,000,000 @30,733
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/柏傲莊iii呎價3-5萬再創歷史-破盡新界標準分層戶紀錄-273055