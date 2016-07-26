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柏傲莊III｜中原陳永傑：一對一幫客人跟進 暫反應溫和
55 分前
柏傲莊III｜中原陳永傑：一對一幫客人跟進 暫反應溫和
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III第1座及第8座因牆身底座出現混凝土強度未達設計要求，新世界決定將已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月。
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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑回應本報查詢時表示，新世界方面承諾無論買家選擇延期還是取消交易，會照常付足佣金。至於中原已成立專責小組，包括法律部、公關部及客戶服務部，承諾公司約6,000名代理可應對事件，將會「一對一」幫助客人跟進。他透露，客人初步反應溫和，主要接受延期收樓安排，較少選擇撻訂離場。
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對於事件會否打擊買家信心，陳永傑坦言「本港樓花有監管，亦好少有爛尾樓，過往有項目亦延遲半年至一年交樓，所以唔算特別，最緊要延遲交付有補償。」，他認為買家入市是以「市況行先」，今次屬個別事件。
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