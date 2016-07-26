樓價走勢｜相隔25個月！50指標屋苑樓價終破頂

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，50指標屋苑樓價率先破頂，料升勢持續，惟升幅恐將放緩。
綜合利嘉閣地產研究部數據所得，2021年六月份全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價持續上升，報15,623元，較五月的15,409元再升1.4%，連升六個月，相隔25個月後終於刷新歷史新高，較2019年五月的上次高位15,593元微升0.2%。至於相比新冠肺炎疫情最低迷期(2020年二月)則累漲8.2%；至於今年上半年呎價累增6.6%。
新界區表現優於大市
細看全港三區樓價，2021年六月份維持全線上升。當中，港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎價升0.4%，報19,306元，為升幅最小的地區。九龍區21個指標屋苑的平均實用呎價增1.3%，報16,847元。至於新界區21個指標屋苑平均實用呎價則報13,275元，按月上揚1.8%，表現優於大市。
列入觀察名單的50個指標屋苑當中，上月樓價報升的屋苑有39個，佔整體比率78%，報跌者則有11個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括西灣河嘉亨灣、奧運站帝柏海灣、沙田第一城及東涌藍天海岸，分別錄8.8%、7.2%、5.4%及4.8%的實質升幅。
至於錄得樓價跌幅較顯著的指標屋苑包括奧運站柏景灣、大角咀維港灣、荃灣中心及鰂魚涌康怡花園，實質按月跌幅分別為8.2%、4.2%、2.1%及2%。
50屋苑半年交投6,204宗 按年同比增四成
今年上半年樓價拾級上升，惟交投量亦因價格連升不斷而漸有放慢，六月份50指標屋苑交投更跌穿千宗水平，按月回落14%，至只有906宗；不過若以整個上半年計，則累錄6,204宗，除較去年同期大升39.3%外，亦創下自2013年以來17個按半年度新高。
六月份全港三區交投量中，港島區按月跌23%，錄152宗買賣；新界區買賣亦跌14%，全月有379宗，而九龍區則跌9%，錄得375宗成交。月內交投最旺指標屋苑為新都城，共錄得55宗成交，而太古城及沙田第一城則分別錄46宗及42宗。
廖偉強指，樓市轉旺以來，持續消化了不少盤源，其後業主表現惜售，紛紛加價甚至封盤，而在部分買家追價入市下，造就「價升量跌」的情況。目前樓價破頂，而通關消息「只聞樓梯響，不見有人來」，雖然或恐滯後，但市場尚有寄望，故樓市或只在高位略作整固，相信在經濟復甦勢頭不俗及失業率續降下，後市依然看好。廖氏預計七月份50指標屋苑交投量或再回落一成，至約800宗水平；而呎價可保升勢，惟升幅料收窄至介乎0.5%至1%以內。