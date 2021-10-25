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樓市分析｜中原陳永傑：施政報告後成交轉旺 料樓價將回升
54 分前
樓市分析｜中原陳永傑：施政報告後成交轉旺 料樓價將回升
差餉物業估價署最新公布9月份樓價指數396.3，按月跌0.4%，連跌兩個月。今年首三季差估署樓價指數仍錄得4.3%升幅。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》10月公布後，一手及二手成交明顯轉旺，料10月份樓價指數將可止跌回升。
陳永傑指，受9月份內地調控影響，港股波動，令投資者卻步，加上市場疑慮施政報告會否為樓市加辣，市場觀望氣氛濃，物業成交量縮減，因而令樓價輕微下調。他續指，10月份，自《施政報告》公布，大興基建，提供解決土地短缺方案，且未為樓市加辣，釋除了市場憂慮，成交加快。
至於10月份發展商加快推盤，截至昨日一手成交已逾1,200宗，陳永傑料本月一手可逾2,000宗。近日二手睇樓量亦有轉活跡象，成交正逐步回升，他相信二手樓價將可於10月份止跌回升。
租金指數連升7個月
9月份差估署租金指數報183.8，按月升0.88%，連升7個月。陳永傑稱，香港經濟逐漸走出陰霾，失業率連跌七個月至4.5%，港人亦逐漸習慣與新冠肺炎疫情並存，結婚及出生率回升，對住屋需求相應增加，預測租金將持續攀升。
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