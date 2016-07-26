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樓市分析｜豪宅租金按季報升 2019年第三季後首次
1 小時前
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樓市樓價租賃租金豪宅仲量聯行住宅銷售報告黃志輝在家工作李遠峰通關
樓市分析｜豪宅租金按季報升 2019年第三季後首次
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今年第二季豪宅租金按季升1.4%，為2019年第三季以來首次錄得按季升幅。(資料圖片)

仲量聯行公布《住宅銷售報告》指，今年第二季豪宅租金按季升1.4%，為2019年第三季以來首次錄得按季升幅，相信是因經濟復甦較預期強勁，帶動豪宅需求出現回升跡象。

各主要分區市場中，以半山豪宅租金升幅最大，在區內供應有限的情況下按季上升2%。此外，現時租金相對低於2019年底，也是部分租戶遷往較大單位以提升居住質素的誘因。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝指，隨着「在家工作」模式日益普及，部分租戶希望提升居住環境以配合工作需要，導致大型住宅單位需求有所上升。市場上部分矚目的成交個案租戶主要為內地中資企業的高級管理層。此外，受企業房屋預算縮減所影響，部分外籍僱員由山頂遷往半山區或更遠的新界區，亦帶動上述區域高級住宅租務需求上升。

仲量聯行香港項目策劃及顧問部資深董事李遠峰表示，隨着2019年第三季至今年首季租金跌16%，不少租戶已把握負擔能力提升的機會，由中型單位遷至大型單位。事實上，差餉物業估價署公布的最新數字亦反映空置率回落。

李遠峰稱，展望未來，由於香港仍實施旅遊限制，預料短期內來港的外籍僱員人數將維持有限。然而，該行預期今年第三季住宅租務查詢將會增加，因為暑假向來是物色住屋的傳統旺季。此外，由於各界憧憬年底前能通關，預料豪宅租務市場將會穩步好轉。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市分析｜豪宅租金按季報升-2019年第三季後首次-282761
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