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樓市分析｜豪宅租金按季報升 2019年第三季後首次
1 小時前
樓市分析｜豪宅租金按季報升 2019年第三季後首次
仲量聯行公布《住宅銷售報告》指，今年第二季豪宅租金按季升1.4%，為2019年第三季以來首次錄得按季升幅，相信是因經濟復甦較預期強勁，帶動豪宅需求出現回升跡象。
各主要分區市場中，以半山豪宅租金升幅最大，在區內供應有限的情況下按季上升2%。此外，現時租金相對低於2019年底，也是部分租戶遷往較大單位以提升居住質素的誘因。
仲量聯行大中華研究部主管黃志輝指，隨着「在家工作」模式日益普及，部分租戶希望提升居住環境以配合工作需要，導致大型住宅單位需求有所上升。市場上部分矚目的成交個案租戶主要為內地中資企業的高級管理層。此外，受企業房屋預算縮減所影響，部分外籍僱員由山頂遷往半山區或更遠的新界區，亦帶動上述區域高級住宅租務需求上升。
仲量聯行香港項目策劃及顧問部資深董事李遠峰表示，隨着2019年第三季至今年首季租金跌16%，不少租戶已把握負擔能力提升的機會，由中型單位遷至大型單位。事實上，差餉物業估價署公布的最新數字亦反映空置率回落。
李遠峰稱，展望未來，由於香港仍實施旅遊限制，預料短期內來港的外籍僱員人數將維持有限。然而，該行預期今年第三季住宅租務查詢將會增加，因為暑假向來是物色住屋的傳統旺季。此外，由於各界憧憬年底前能通關，預料豪宅租務市場將會穩步好轉。
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