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樓市分析｜預示樓價升勢或加快！中原經紀人指數CSI連升4周
5 小時前
樓市分析｜預示樓價升勢或加快！中原經紀人指數CSI連升4周
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原經紀人指數CSI最新報74.59點，較上周的73.97點升0.62點。CSI連升4周共3.38點，升勢明顯，有跡象擺脫於70點水平爭持的局面，但尚未上衝80點。樓價升勢會否有所轉變，仍有待觀察。如果CSI持續向上升穿75點，預示樓價有可能加快上升。早前CSI連續11周企穩70點上下，最高73.97點，最低69.58點，上下波幅為4.39點。同期樓價成功由「一周升一周跌」，轉為連續上升，CCL暫時8周累漲3.18%。二手樓市暢旺，前線經紀人長期保持正面樂觀而理性的態度，相信CSI繼續穩步上揚，預示樓價向上，兼且升勢漫長。
上一次CSI企穩於70點至80點水平，是2019年2月到2019年5月期間，為期12周。當時CSI最高81.43點，最低70.5點，上下波幅為10.93點。同期樓價出現連升，CCL由173.47點升至188.95點，累升8.93%。2021年3月到2021年6月CSI連續12周於70點上下，剛剛平了2019年連續12周高企於70點以上的記錄。
CSI高企於70點水平的最長記錄，是2017年10月到2018年8月期間。當時CSI連續43周企穩於70點至80點水平之間。CSI最高80.75點，最低68.64點，上下波幅為12.11點。同期樓價持續反覆上升，CCL由158.72點增至188.44點，累漲18.73%。如果CSI長期企穩70點以上，樓價有望出現漫長而穩定的升勢。
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