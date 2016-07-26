樓市分析｜8月中細價樓買賣佔比回落 二手居屋後勁不繼

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，白居二首輪入市熱潮過後，中細價樓買賣佔比亦衝高後回落。綜合土地註冊處最新資料，今年8月份全港共錄3,438宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記(5,265宗)比例約65.3%，按月跌1.7個百分點，為連升兩月後再度偏軟，處歷史第三低水平，相信與一輪白居二登記已過高峰期有關，致中細價物業交投佔比回落。
細看8月數據，在7個銀碼組別中，中細價物業的兩大主流銀碼佔比一升一跌，其中銀碼介乎401萬至600萬元物業的跌幅最大，佔比由29.8%大減2.8個百分點，至27%；而銀碼介乎601萬至800萬元者則升1個百分點至24.9%。至於中高價銀碼類別方面，801萬至1,000萬元的物業交投佔比升幅最顯著，月內升1.5個百分點至17.2%；而1,001萬至2,000萬元者亦升0.5%；反之301萬至400萬元的細價物業佔比錄得0.4個百分點的跌幅，反映月內相對平價的居屋物業登記減少，市場比重轉向較高價的私宅傾斜。
將軍澳區跌幅最大
以十大活躍成交地區作分析，上月全港十個中細價二手住宅買賣登記量最活躍地區的登記宗數錄得全線回落。當中以將軍澳區跌幅最大，上月錄191宗，按月挫39%；其次是鑽石山/黃大仙區及沙田區，登記量分別跌36%及30%。至於登記量最多的屯門區，上月錄得293宗，按月亦跌9%，反映整體中細價樓交投審慎。
白居二入市暫歇 熱賣細價屋苑全為私宅
以屋苑層面分析，上月十大熱賣中細價屋苑告別半數居屋，重返全線私宅的狀況，而登記量錄得五跌四升一持平，當中登記量跌幅最顯著者為新都城，登記量按月大減45%，錄18宗；其次，嘉湖山莊及東環亦分別跌16%及14%，各自錄46宗及18宗登記，其中嘉湖山莊繼續保持最熱賣中細價屋苑龍頭地位。
展望後市，陳海潮指，最心急一群入市的白居二買家已消化，加上居屋貨源亦待補充，故8月份已漸復常態。觀乎目前樓市表現穩中向好，料買家亦繼續投入私宅市場，並續有換樓客入市，故預期9月份中細價樓買賣佔比將持續在低位窄幅徘徊，或再輕微回落0.3%，下試65%的水平，而中高價買賣佔比則可望重上35%。