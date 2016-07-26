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樓市指數｜中原經紀人指數CSI將覆蓋住宅及工商舖租售價
17 小時前
樓市指數｜中原經紀人指數CSI將覆蓋住宅及工商舖租售價
反映經紀對當周市況預期的中原經紀人指數(CSI)自2016年9月推出至今，五年間多次成功預告未來住宅售價升跌的走向，中原地產今日公布，將推出住宅、工業、寫字樓及商舖四大類物業的CSI，再細分為售價及租金兩類，即CSI將會推出八大指數，全面預測本港各類物業的租售價走勢。
中原地產研究部聯席董事楊明儀指，CSI八大指數於每周三公布，100點完全睇好，0點完全睇淡，50點是睇好或睇淡的分界。CSI(住宅售價)對應中原城市領先指數CCL，本周公布的CSI指數由四周後公布的CCL驗證。CSI(住宅租金)對應中原城市租金指數CRI，本周公布的CSI指數由一到兩個月公布的CRI驗證。
至於CSI(工廈售價)，CSI(工廈租金)；CSI(寫字樓售價)，CSI(寫字樓租金)；CSI(商舖售價) ，CSI(商舖租金)；六個指數對應政府差估署的同類租售指數。本周公布的CSI指數，由兩個月後公布的差估署指數驗證。
施俊嶸：CSI更具前瞻性
中原集團行政總裁施俊嶸表示，CSI是中原地產前線經紀的意見調查，收集他們對當周市況的預期，當中住宅部涉約3,000人，工商舖約600人，每周都會進行調查，故具有穩定及前瞻性，屬非常重要的數據，能較快反映市場實況。適逢CSI推出5周年，如今擴大至8項指數，將令市場更加透明。
對於本港樓價走勢方面，他稱年初至今已升約7%至8%，料至年底續有支持，惟升幅略為放緩，預期全年升幅約8%至9%。
他補充，雖然CCL破頂後有所調整，不過CSI反映樓市氣氛仍然正面，相信買家會陸續接受市場上放盤定價水平，以支持樓價。另外，施俊嶸透露中原今年於IT及線上營銷方面的投資額涉近1億元，未來會視乎市場競爭適量調整資源分配。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市指數｜中原經紀人指數csi將覆蓋住宅及工商舖租售價-284556