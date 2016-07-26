樓市故事｜《納米無明火》惹熱話 話你知係咩盤！

本港樓價愈來愈貴，港人居住空間則愈來愈細。剛於上周五播放完畢的ViuTV節目《納米無明火》在網上掀起熱話，主持人谷德昭到訪住在納米樓的受訪者，了解他們對置業的想法，及親自在他們的居所內下廚。當中有業主斥逾400萬買入僅204方呎單位，但扣除露台及工作平台，居住空間僅得約170方呎，有網民大呻「唔抵」，不過受訪者自己卻認為值得，依家話你知節目內部分「納米樓」是屬於哪個屋苑或住宅！
【第2集】屯門250方呎單位 446萬買入
第2集的業主分別為會所法廳甜品師傅Ryan及工程師Olay，所住單位實用面積約250方呎，以446萬元買入，折合呎價約1.78萬元。Olay透露原心儀大埔白石角一個樓盤，但前後抽三次都無法中籤，最終以樓花形式購入屯門新盤。該單位估計為屯門景秀里8號御半山，第一期涉522伙，提供開放式至兩房戶型。
【第6集】深水埗204方呎單位 413萬買入
第6集任職業務策劃經理的Cyrus，去年以413萬買入深水埗開放式單位，實用面積204方呎，折合呎價達20,245元。主持人谷德昭量度後兩個分別約13方呎的工作平台及約17方呎的露台，扣除後實際生活面積僅得約174方呎。Cyrus表示自己喜愛單位背山面海，採光度十足，兼單位屬高層，景觀有保證。該單位估計為通州街208號海柏匯，屬單幢式住宅，涉161伙，單位實用面積由183至286方呎，提供開放式及一房戶型。
【第9集】1.6萬租旺角400方呎單位
第9集來自英國的攝影師Derry，則以月租1.6萬元承租旺角實用面積約400方呎單位，折合呎租約40元。從露台景觀所見，估計為奶路臣街17號SKYPARK，屬單幢式住宅，涉439伙，單位實用面積約309至961方呎，提供開放式至三房戶型。
【第10集】578萬購入深井460方呎單位「上車」
這集網上部分留言指不算是「納米」級別，因單位面積約460方呎，任職財經主播的黃合秀(Season)今年斥578萬元成功「上車」。單位位於深井，雖然預算只能購入低層單位，但單位大廳及廚房仍享有「雙橋」汀九橋及青馬大橋景觀。Season表示曾差點購入天水圍新盤，惟比較過後，最終仍決定二手購入單位，用「一成首期，九成按揭」成功做業主。該單位估計為浪翠園，分5期發展，合共15座住宅大樓，涉2,389伙，主打兩房戶型，賣點大多數單位都擁有海景。