樓市故事｜三區5XX萬私樓兩房！上車客為結婚入市

500萬元水平的私樓兩房放盤被極速消化，當中有上車客為未來新婚入市，亦有新盤向隅客回流二手。
青衣翠怡花園呎售1.58萬
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣海欣花園分行經理梁均耀透露，青衣翠怡花園1座中層F室，實用面積約368方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景，以582萬元沽出，折合實用面積呎價約15,815元。買家為同區年輕上車客，為建立家庭而購入此單位作未來新婚之用，覺得單位景觀開揚，價錢合適，可承造九成按揭，便拍板承接。
據悉，業主於2010年4月以約174萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約408萬元或2.3倍。梁均耀補充，屋苑現時約有34個放盤，最低入場價由550萬元起。
沙田第一城中層減10萬易手
指標屋苑交投熾熱，世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文稱，沙田第一城47座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，座向東南，望內園景。原叫價570萬元，放盤約一個半月，減價10萬元後，以560萬元成交，實用面積呎價約18,421元。據了解，原業主於2017年7月購入單位，當時作價430萬元，持貨4年至今沽售，帳面獲利130萬元或約30%離場。
新盤向隅客入市上水顯峰
中原地產上水中心第二分行經理林俊強表示，上水顯峰本月錄約3宗成交，單位為中層F室，實用面積約404方呎，兩房間隔。原開價約580萬元，議價後以565萬元易手，實用面積平均呎價約13,985元。新買家為外區客，本來有意入市新界西新盤，唯抽籤競爭激烈，見單位價錢合理，可望開揚山景，間隔實用，即決定入市。據了解，原業主於2016年以400萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面賺約165萬元或41%離場。
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