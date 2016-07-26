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樓市故事｜三房入手！買家有感股市動盪 遂套股換樓
36 分前
樓市故事｜三房入手！買家有感股市動盪 遂套股換樓
利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達C組高級聯席董事林冠宏表示，美孚新邨1期百老匯街11號低層A室，實用面積約634方呎，原則三房一套，現改為三房兩廁戶型，外望橋景，以718.8萬連租約沽出，折合實用面積呎價約11,338元。買家因感股市動盪，所以套股換樓，加上上述單位附有裝修及享有3%租金回報，故此入市。
據悉，原業主於2011年3月以約325萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利約393.8萬元，物業期內升值約1.2倍。林冠宏補充，屋苑現時約有450個單位放盤，最低入場費由588萬元起。
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