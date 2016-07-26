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樓市故事｜三房放盤5小時 乜原因令用家睇緊樓即轉軚承接？
21 分前
樓市故事｜三房放盤5小時 乜原因令用家睇緊樓即轉軚承接？
大市帶動下，近日青衣區交投氣氛有所好轉，當中有三房套單位放盤僅5小時速沽。
3個原因吸引用家買盈翠半島
中原地產青衣資深分區營業經理蔡偉明表示，盈翠半島5座中層C室，實用面積約670方呎，三房套房間隔。單位附有全新雅致裝修，加上享東南煙花海景，屬罕見的優質盤，放盤5小時就火速獲承接。原叫價1,288萬元，議價後減價21.2萬元，以1,266.8萬元成交，折合實用呎價約18,907元。買家為用家，本來正洽購屋苑另一個單位，得知上址新放盤，層數較高，叫價亦較便宜，加上附全新裝修，睇樓後立即轉洽上址，輕微議價便拍板承接。
原業主於1999年347.1萬元一手買入單位，持貨22年轉售，帳面獲利919.7萬元，單位期內大幅升值約2.6倍。
翠怡花園兩日連錄4成交
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添指，翠怡花園於兩日內連續錄得4宗二手成交個案。最新錄得10座中層C室，實用面積約365方呎，採兩房間隔，以630萬元易手，折合實用面積呎價約17,260元。
據了解，原業主於1993年7月以約133萬元購入單位，持貨約28年，現轉手帳面賺497萬元，物業期內升值約3.7倍。
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