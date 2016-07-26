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樓市故事｜上車客揀邊區？有搶先落訂購海景兩房
3 小時前
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樓市故事｜上車客揀邊區？有搶先落訂購海景兩房
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珍珠閣兩房原業主持貨約28年，現轉手帳面獲利約4.5倍離場。(互聯網)

上車客積極覓盤入市，當中有買家搶先落訂和跟業主簽合約買入心頭好，另有新婚夫婦成功議價32萬元入市。

珍珠閣海景兩房呎售2.08

利嘉閣地產皇牌屋苑堅尼地城站A組高級經理雷敏儀表示，堅尼地城珍珠閣A座高層2室，實用面積約395方呎，採兩房間隔，全屋外望享海景。單位放盤約一星期，獲區內首置客以822.8萬元承接，折合實用面積呎價約20,830元。

雷敏儀補充，買家為區內首置客，希望在父母家附近置業，且要求找一間可望海的單位，過去曾跟其他地產代理睇樓一年，惟仍未遇到「心頭好」，其後團隊將單位於網上放盤，買家看到後立即聯絡約睇樓，睇樓後第二日想還價，但得知有另一組買家將於晚上落訂，便果斷地比該組買家更早落訂和跟業主簽合約，由放盤至成交僅約一星期。此外，雖然屋苑過去的成交呎價約為18,000元，但有關單位均沒有全海景，而且由於市場很少這種優質海景單位放售，所以是次買家願意出較高價購入單位。

據悉，原業主於1993年5月以約149萬元購入單位，持貨約28年，現轉手帳面獲利約673.8萬元，物業期內升值約4.5倍。

愉景新城兩房減價32萬成交

中原地產荃灣麗城薈分行高級資深分區營業經理鍾耀強稱，荃灣愉景新城11座中層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔。原叫價820萬元，經議價後共減32萬元或近4%，以788萬元成交，折合實用呎價約15,984元。

買家為一對新婚夫婦，買樓自住，心儀愉景新城鄰近港鐵站，方便到中環上班，而且屬大型屋苑，自設商場，衣食住行方便，認為市場剛性需求龐大，樓價易升難跌，見上址條件合意，迅速拍板承接。

原業主於2011年8月以350萬元購入單位，持貨10年轉售，帳面賺438萬元或約1.3倍離場。

太湖花園兩房545萬易手

中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達指，大埔太湖花園9座中層G室，實用面積約355方呎，兩房間隔。原開價約550萬元，議價後減10萬元，以545萬元易手，實用面積呎價約15,352元。

新買家為上車客，本租住單位，感租金持續高企，低息環境下供平過租，決定轉租為買，購入單位自住。據了解，原業主於1998年9月以150萬元購入單位，持貨23年，是次沽出單位獲利約395萬元或2.6倍離場。

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太湖花園中層兩房減10萬元易手。(蘇文傑攝)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜上車客揀邊區？有搶先落訂購海景兩房-286297
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