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樓市故事｜上車恩物！320萬低市價入手私樓一房
1 小時前
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樓市故事｜上車恩物！320萬低市價入手私樓一房
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利寶大廈成交單位由於內櫳較舊，裝修欠奉，業主亦肯讓步增加議價空間，故造價比市價稍平。(資料圖片)

樓價高企，二手業主普遍叫價企硬，平價盤迅速獲承接。有上車客以低市價入手屯門私樓一房，亦有區內分支家庭趁未通關成功做業主。

利寶大廈低市價近9%沽出

中原地產屯門啟豐園分行經理鮑紹麟表示，利寶大廈中層E室，實用面積約269方呎，一房間隔，向東南。原叫價330萬元，減價10萬元，即以320萬元沽出，折合實用呎價約11,896元，比市價約340萬至350萬元低近6%至9%。

鮑紹麟透露，由於上址內櫳較舊，裝修欠奉，業主亦肯讓步增加議價空間，故造價比市價稍平。買家為上車客，見單位銀碼細，市場已買少見少，迅速拍板承接。原業主於2011年9月以119.8萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利200.2萬元，單位期內升值約1.7倍。

金安大廈兩房賣410

利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華指，金安大廈中層A室，實用面積約292方呎，兩房間隔，外望享東南開揚景觀，以410萬元易主，折合實用面積呎價約14,041元。買家為區內分支家庭，兩口子有感租樓即幫業主供樓，亦知香港自2018年至今經歷中美貿易戰、社會運動及新冠肺炎疫情後，樓價不單沒有下跌，且擔心通關後樓價會再上升，見上述單位有裝修，不用翻新即可入住，於是決定入市。

據了解，原業主約於2016年3月以約252萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約158萬元或63%。上述為屋苑本月至今首宗二手成交個案，現時約有6個放盤提供，最低入場費由410萬元起。

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金安大廈現時約有6個放盤提供，最低入場費由410萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜上車恩物！320萬低市價入手私樓一房-281706
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