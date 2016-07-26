樓市故事｜上車鬥快手！特意請假更追價奪心頭好

二手樓價指數終擺脫爭持創新高，市場上「筍盤」買少見少，上車客更出現鬥快入市情況，有放盤僅得1日即獲承接，亦有決定零議價入市，更有買家不惜請假睇樓，最終追價成功做業主。
睇樓1次即追價買新葵芳花園
中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園本月累錄4宗成交，屋苑C座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔。原業主於本月3日放盤，開價668萬元，因有租客居住，不設睇樓。業主幾經安排下，日前可予代理入屋拍攝，機緣巧合下有上車客對該放盤感興趣，特意請假一同前往睇樓，翌日打算和家人「翻睇」，但已無機會，即相約業主當面議價洽購，原本還價638萬元，最終追價12.2萬元，以650.2萬元成交，折合實用呎價約15,936元。原業主於2010年11月以248萬元買入單位，持貨近11年轉售，帳面獲利402.2萬元，單位期內升值約1.6倍。
月海灣極高層兩房快手出價
利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行首席聯席董事陳志傑指，葵涌月海灣1座極高層F室，實用面積約396方呎，兩房間隔，向西北，望開揚景。單位放盤2日，原叫價680萬元，經議價後減價12萬元，至668萬元沽出，折合實用面積呎價約16,869元。買家為上車客，對屋苑感覺良好，因與同區其他屋苑比較下，月海灣樓齡較新且有兩房單位，故一直留意屋苑放盤，一見上述單位放盤屬極高層，便立即預約睇樓及快手出價，終獲業主減價成交。據悉，原業主於2008年1月以約183萬元購入單位，持貨約近13年，現轉手帳面獲利約485萬元，物業期內升值約2.7倍。
上車客獲減17萬承接淘大花園
利嘉閣地產皇牌屋苑淘大一行高級聯席董事鮑允中透露，九龍灣淘大花園P座高層7室，實用面積約285方呎，一房間隔，外望樓景。原叫價540萬元，最終以523萬元易手，折合實用面積呎價約18,351元。買家選用該行「真盤源」平台查詢屋苑一房單位，經比較後亦動心決定購入，其後雖曾有其他客戶向業主提出以更高價錢購入單位，但代理成功打動業主，業主除不反價外，更願減17萬元或約3%，冀助年輕買家上車。據悉，原業主於1995年10月，以約132萬元購入單位，持貨26年，現轉手帳面獲利約391萬元或近3倍。
淘大花園本月累計7宗二手成交，平均實用面積呎價約17,789元。現有約105個單位放售，叫價由479萬元至850萬元不等。
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YOHO Town兩房零議價成交
中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，新盤旺熱氣氛帶動下，二手交投氣氛靠穩造好，業主叫價態度普遍強硬。元朗市中心YOHO Town及Midtown過去兩日接連錄得3宗零議價成交，當中包括YOHO Town 5座低層A室，實用面積約433方呎，兩房間隔，外望園景及開揚景致。單位以725萬元放售，最終零議價下獲上車客承接，折合實用呎價約16,744元。原業主於2017年11月以600萬元買入單位，持貨接近4年，帳面賺125萬元或約21%。
盈翠半島海景戶放盤1日速沽
中原地產青衣盈翠半島分行高級分行經理楊麗珍表示，青衣盈翠半島2座低層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，可享荃灣市中心一帶海景，屬優質單位。原叫價960萬元，放盤1日，微減10萬元，即以950萬元沽出，折合實用呎價約18,269元。買家為同區首置人士，早前洽購屋苑另一個單位，因決定不夠快，被他人搶走心儀單位，隨後見上述優質單位新放盤，認為價錢屬合理價，立即拍板入市自用。原業主於2008年4月以336.8萬元買入單位，持貨13年轉售，帳面獲利613.2萬元或約1.8倍。楊麗珍指，盈翠半島本月交投造好，已錄得5宗成交，平均實用呎價約17,511元。
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