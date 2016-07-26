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樓市故事｜上車鬥快手！特意請假更追價奪心頭好
11 小時前
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樓市樓價二手上車快手請假追價新葵芳花園葵涌月海灣九龍灣淘大花園元朗YOHO Town零議價青衣盈翠半島減價
樓市故事｜上車鬥快手！特意請假更追價奪心頭好
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新葵芳花園兩房獲上車客追價至650.2萬元成交。(資料圖片)

二手樓價指數終擺脫爭持創新高，市場上「筍盤」買少見少，上車客更出現鬥快入市情況，有放盤僅得1日即獲承接，亦有決定零議價入市，更有買家不惜請假睇樓，最終追價成功做業主。

睇樓1次即追價買新葵芳花園

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園本月累錄4宗成交，屋苑C座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔。原業主於本月3日放盤，開價668萬元，因有租客居住，不設睇樓。業主幾經安排下，日前可予代理入屋拍攝，機緣巧合下有上車客對該放盤感興趣，特意請假一同前往睇樓，翌日打算和家人「翻睇」，但已無機會，即相約業主當面議價洽購，原本還價638萬元，最終追價12.2萬元，以650.2萬元成交，折合實用呎價約15,936元。原業主於2010年11月以248萬元買入單位，持貨近11年轉售，帳面獲利402.2萬元，單位期內升值約1.6倍。

月海灣極高層兩房快手出價

利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行首席聯席董事陳志傑指，葵涌月海灣1座極高層F室，實用面積約396方呎，兩房間隔，向西北，望開揚景。單位放盤2日，原叫價680萬元，經議價後減價12萬元，至668萬元沽出，折合實用面積呎價約16,869元。買家為上車客，對屋苑感覺良好，因與同區其他屋苑比較下，月海灣樓齡較新且有兩房單位，故一直留意屋苑放盤，一見上述單位放盤屬極高層，便立即預約睇樓及快手出價，終獲業主減價成交。據悉，原業主於2008年1月以約183萬元購入單位，持貨約近13年，現轉手帳面獲利約485萬元，物業期內升值約2.7倍。

上車客獲減17萬承接淘大花園

利嘉閣地產皇牌屋苑淘大一行高級聯席董事鮑允中透露，九龍灣淘大花園P座高層7室，實用面積約285方呎，一房間隔，外望樓景。原叫價540萬元，最終以523萬元易手，折合實用面積呎價約18,351元。買家選用該行「真盤源」平台查詢屋苑一房單位，經比較後亦動心決定購入，其後雖曾有其他客戶向業主提出以更高價錢購入單位，但代理成功打動業主，業主除不反價外，更願減17萬元或約3%，冀助年輕買家上車。據悉，原業主於1995年10月，以約132萬元購入單位，持貨26年，現轉手帳面獲利約391萬元或近3倍。

淘大花園本月累計7宗二手成交，平均實用面積呎價約17,789元。現有約105個單位放售，叫價由479萬元至850萬元不等。

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淘大花園現有約105個單位放售，叫價由479萬元至850萬元不等。(資料圖片)

YOHO Town兩房零議價成交

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，新盤旺熱氣氛帶動下，二手交投氣氛靠穩造好，業主叫價態度普遍強硬。元朗市中心YOHO Town及Midtown過去兩日接連錄得3宗零議價成交，當中包括YOHO Town 5座低層A室，實用面積約433方呎，兩房間隔，外望園景及開揚景致。單位以725萬元放售，最終零議價下獲上車客承接，折合實用呎價約16,744元。原業主於2017年11月以600萬元買入單位，持貨接近4年，帳面賺125萬元或約21%。

盈翠半島海景戶放盤1日速沽

中原地產青衣盈翠半島分行高級分行經理楊麗珍表示，青衣盈翠半島2座低層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，可享荃灣市中心一帶海景，屬優質單位。原叫價960萬元，放盤1日，微減10萬元，即以950萬元沽出，折合實用呎價約18,269元。買家為同區首置人士，早前洽購屋苑另一個單位，因決定不夠快，被他人搶走心儀單位，隨後見上述優質單位新放盤，認為價錢屬合理價，立即拍板入市自用。原業主於2008年4月以336.8萬元買入單位，持貨13年轉售，帳面獲利613.2萬元或約1.8倍。楊麗珍指，盈翠半島本月交投造好，已錄得5宗成交，平均實用呎價約17,511元。

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盈翠半島本月交投造好，已錄得5宗成交，平均實用呎價約17,511元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜上車鬥快手！特意請假更追價奪心頭好-280751
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