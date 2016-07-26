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樓市故事｜九龍站交投回落！叫價低過銀行估價先有洽購
18 分前
樓市故事｜九龍站交投回落！叫價低過銀行估價先有洽購
中原地產香港高鐵站分行經理胡鴻洲表示，九龍站8月錄得約20宗成交，較7月全月的30宗回落33%，較6月份的40宗交投更大跌五成，全因區內平價放盤早於6至7月被市場消化，現時放盤業主叫價普遍強硬，加上股市波動且新冠肺炎疫情持續，令買家持觀望心態，拖慢成交步伐。
最新錄得一宗天璽成交，單位為星鑽璽低層C室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享單邊開揚海景及園景。原開價1,900萬元，最初叫價傾向強硬，直至下調至低過銀行估價才獲洽購，最終減價50萬元或約2.6%，獲同區用家以1,850萬元承接，折合實用呎價約34,840元。
據了解，原業主於2010年11月以1,422萬元買入單位，持貨近11年，現轉手帳面獲利428萬元或約30%離場。
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