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樓市故事｜低市價！荃灣高層三房套銀主盤減50萬沽
2 小時前
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樓市樓價二手低市價荃灣高層三房銀主盤減價愉景新城用家
樓市故事｜低市價！荃灣高層三房套銀主盤減50萬沽
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愉景新城本月錄得6宗成交，上月則有10宗。(資料圖片)

樓價高企不下，近期二手成交速度減慢。部分銀主盤因為樓價較吸引，故獲不少買家垂青。

中原地產愉景新城第一分行市務經理張志豪表示，荃灣愉景新城10座高層H室，實用面積約658方呎，三房套房間隔，屬銀主盤。本月初開價1,120萬元，最終減價50萬元或約4.5%，以1,070萬元沽出，折合實用呎價約16,261元，較同類型單位市價稍低約2%。

張志豪指，單位屬優質戶，屬第三期，最近港鐵站，且高層向西南，享開揚內園景致。買家為外區用家，見單位質素高，樓價吸引，迅速拍板承接。原業主於1999年初以354萬元買入單位，持貨約22年，單位期內升值716萬元或約2倍。

張志豪補充，愉景新城本月錄得6宗成交，上月則有10宗。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜低市價！荃灣高層三房套銀主盤減50萬沽-286295
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