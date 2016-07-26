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樓市故事｜內地專才取港永久居民身份 即買青衣樓上車
2 小時前
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樓市故事｜內地專才取港永久居民身份 即買青衣樓上車
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美景花園三房減價約7.6%成交。(資料圖片)

整體市場氣氛向好，剛需購買力積極入市。中原地產青衣城分行高級區域營業經理陳輝麟表示，青衣美景花園12座低層D室，實用面積約525方呎，三房間隔。原叫價680萬元，經議價後減52萬元或約7.6%，以628萬元成交，折合實用呎價約11,962元。買家為內地專才，居港剛滿7年成為「新香港人」，隨即入市上車，鍾情上址內櫳企理，屋苑亦鄰近港鐵站，出入方便，快速拍板承接。

原業主於2001年3月以161萬元買入單位，持貨20年轉售，帳面獲利約467萬元，單位期內升值約2.9倍。

公屋租客即睇即買青衣長安邨

另外，中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑表示，青衣長安邨5座安湖樓中層5室，實用面積約349方呎，現為一房間隔，綠表市場叫價260萬元，獲買家即睇即買，議價後以200萬元沽出，折合實用呎價約5,731元。新買家為公屋租戶，交回單位租轉買，鍾情長安邨鄰近港鐵站及商場、街市，起居生活方便，參觀上址一睇即中，立即議價入市。

原業主於1998年以13.83萬元綠表形式買入，自住23年轉售，帳面賺186.17萬元或約13.5倍離場。

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長安邨中層單位議價後以200萬元沽出。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜內地專才取港永久居民身份-即買青衣樓上車-293065
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