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樓市故事｜內地生隔離完即簽約！屯門入伙盤租務旺
1 小時前
樓市故事｜內地生隔離完即簽約！屯門入伙盤租務旺
屯門區新晉屋苑一向深得租客歡心，承接力強勁，有內地生日前隔離完畢便立即簽約承租單位。
御半山租金回報2.7厘
中原地產屯門時代廣場第三分行高級分行經理唐欣怡表示，御半山2期2B座高層D室，實用面積約413方呎，兩房間隔。原叫租18,000元，經議價後以16,000元租出，減價2,000元或約11%，折合實用呎租近39元。租客為兩名嶺南大學內地學生，透過在港的朋友幫忙覓盤睇樓，鍾情御半山屬新樓，會所設施齊全，亦鄰近學校，日前隔離完畢便立即簽約承租上址。業主於今年3月以722萬元一手買入單位，收樓不久便成功租出，租金回報約2.7厘。
唐欣怡透露，區內新樓租盤十分搶手，御半山買家以自用為主，放租盤不多，一般迅速獲承接，現時全屋苑只有約6個租盤，當中兩房只有2個放盤，月租叫價由13,800元起。
御海灣放租不足24小時減價成交
利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華指，御海灣2座低層M室，實用面積約314方呎，屬一房間隔，享內園池景。單位放租不足24小時，原叫租12,500元，終以12,000元租出，減價500元或約4%，折合實用面積呎租約38元。租客為區內分支家庭，已物色區內租盤一段時間。租客欣賞屋苑新入伙，單位未經入住，即睇即決定承租。業主放租不足24小時，見租客火速拍板，酌量減500元成交。據悉，業主於2020年7月以約605.2萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.4厘。
梁桂華補充，屋苑上月錄逾30宗租賃成交個案，目前放盤量不足10個，入場價為12,000元。
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