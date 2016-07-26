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樓市故事｜北區客福音？趁未通關有議價空間入市
43 分前
樓市故事｜北區客福音？趁未通關有議價空間入市
新冠肺炎疫情持續反覆，與內地或澳門通關無期，不過對北區買家而言或者是好消息。
利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水名都巴黎閣(3座)極低層E室，實用面積約391方呎，為兩房間隔，以505萬元沽出，折合實用面積呎價約12,916元。買家為本區客，趁現時尚未通關，還有議價空間情況下快速入市。
據悉，原業主於2012年3月以約220萬元購入單位，持貨至今約9年，現轉手帳面獲利約285萬元或約1.3倍。上水名都現時約有22個單位放售，最低入場價由520萬元起。
粉嶺囍逸本月開齋
中原地產粉嶺花都廣場分區營業經理洪文鋒指，粉嶺囍逸剛錄本月首宗成交，單位為2座高層E室，實用面積約294方呎，一房間隔，獲用家以500萬元承接，實用面積平均呎價約17,007元。原業主於2016年以358萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位賺142萬元或約40%離場。
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