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樓市故事｜原物色紅磡兩房 最後低銀行估價買「四小龍」
1 小時前
樓市故事｜原物色紅磡兩房 最後低銀行估價買「四小龍」
利嘉閣地產皇牌屋苑一號西九龍分行高級市務經理田海泉表示，長沙灣泓景臺3座中層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，外望內園及池景。原開價910萬元，經議價後減價15萬元，以895萬元易主，折合實用面積呎價約17,829元。
田海泉補充，買家早前透過該行真盤源網站聯絡代理，原計劃物色紅磡區兩房單位為主，但由於不少較為新簇及正常面積的兩房單位價格已超過1,000萬元，最後代理為買家物色到「四小龍」單位，買家見屋苑位置及交通方便，且單位內園清靜，加上造價較銀行估價低，便即日睇樓，即日成交。
據悉，原業主於2002年4月以約217.3萬元購入單位，持貨約19年，現轉手帳面獲利約677.7萬元，單位期內升值約3.1倍。
碧海藍天海景戶放盤2日易手
另外，中原地產西九龍長沙灣喜盈分行高級分行經理吳家俊指，四小龍之一的碧海藍天，本月至今暫錄2宗成交。屋苑5座高層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，向西南，外望海景。最初開價1,000萬元，放盤兩日，即以市價997萬元成交，折合實用呎價約19,549元。
新買家為外區租客，議價後感造價合理，不惜轉租為買，購入單位自住。據了解，原業主於2014年7月以660萬元買入單位，持貨7年，現轉手帳面賺337萬元或約51%離場。
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