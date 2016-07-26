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樓市故事｜呢區前景看俏！上車客趁低水進駐
1 小時前
樓市故事｜呢區前景看俏！上車客趁低水進駐
受惠政府加快新界西北發展，刺激元朗及洪水橋二手交投氣氛升溫，上車客把握低水入市良機。
康德閣高層裝修企理兩房558.8萬成交
中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘稱，元朗單幢洋樓康德閣高層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔。原叫價560萬元，微減1.2萬元，以558.8萬元成交，折合實用呎價約13,056元。
買家為上車客，見政府全速推動新界西北發展，前景看俏，遂把握變天前低水入市良機，鍾情上址高層開揚，裝修企理，迅速拍板承接。原業主於2001年8月以118萬元購入單位，現沽出帳面獲利440.8萬元，單位20年間升值約3.7倍。
尚城兩房半年新高價沽
中原地產屯門區分區營業經理鍾宏遠表示，洪水橋尚城5座高層A室，實用面積約527方呎，兩房間隔。原叫價680萬元，議價後減30萬元或約4.4%，以650萬元沽出，折合實用呎價約12,334元，屬同類單位半年來的新高價。
買家為上車客，鍾情尚城屬大型屋苑，間隔寬落實用，認為樓價相宜，亦看好洪水橋未來發展潛力，遂把握良機趁早入市。原業主於2018年6月以600萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面賺50萬元或約8%。
洪水橋年內料兩新盤應市 涉逾1300伙
至於洪水橋今年底前或有逾1,300個新單位供應，當中包括長江實業集團(1113)位於洪元路2號新盤，市場消息指命名為「#LYOS」，提供341伙，主打兩房戶型，現正待批預售樓花同意書，料今年內推售，預計關鍵日期為2023年9月30日。
另有泛海集團(129)田心路項目，將涉逾1,000伙，集團曾透露計劃今年內推售。
當區基建配套方面，政府計劃加建屯馬綫洪水橋站，預期2024年動工建造，需時約6年，2030年完工，配合洪水橋及厦村新發展區的發展計劃。洪水橋站落成後，居民毋須再先乘搭輕鐵前往天水圍站，再轉乘屯馬綫前往其他地區，交通時間大為縮短。
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