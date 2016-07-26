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樓市故事｜太古城長情業主沽貨 帳賺逾1500萬
18 分前
樓市故事｜太古城長情業主沽貨 帳賺逾1500萬
指標屋苑接連錄得成交，當中太古城有長情業主持貨長達40年，帳面獲利超過1,500萬元離場。
用家斥近1640萬承接太古城
中原地產太古城匯豪峰資深分區營業經理王秀芬指，太古城翠榕閣中層F室，實用面積約897方呎，三房套間隔，附有露台，望園景，以1,639.8萬元獲用家承接，折合平均實用呎價約18,281元。
王秀芬透露，原業主於1981年10月以87萬元買入單位，持貨40年，帳面大賺1,552.8萬元或近18倍離場。至於太古城9月暫錄得12宗成交，成交膠著。
美孚新邨改則戶三組客同時睇樓
利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達A組聯席市務董事郭永峰表示，美孚新邨5期蘭秀道14號低層單位，實用面積約591方呎，原則兩房改兩房套連工人房間隔，外望內園景。單位日前獲三組客人同時睇樓，最終以772萬元沽出，折合實用面積呎價約13,063元。
據悉，原業主於2008年8月以約290萬元購入單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利約482萬元，物業期內升值近1.7倍。郭永峰補充，美孚新邨本月暫錄約20宗二手成交，現時有約477個單位放售，最低入場價由608萬元起。
麗港城兩房減價32萬易主
中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟稱，麗港城13座低層C室，實用面積約522方呎，採兩房間隔，單位座向西北，望內街景。最初開價760萬元，放盤近3個月，議價後減32萬元或約4.2%，以728萬元成交，折合實用呎價約13,946元。
郭麗娟續稱，新買家議價後感單位造價吸引，符合其置業預算，考慮片刻即決定入市自用。原業主於2015年8月以585萬元購入單位，持貨6年，現轉手帳面賺143萬元或約24%離場。
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