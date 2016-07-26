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樓市故事｜太古城長情業主沽貨 帳賺逾1500萬
18 分前
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樓市樓價二手指標屋苑太古城長情業主帳面獲利用家美孚新邨麗港城減價
樓市故事｜太古城長情業主沽貨 帳賺逾1500萬
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太古城9月暫錄得12宗成交。(資料圖片)

指標屋苑接連錄得成交，當中太古城有長情業主持貨長達40年，帳面獲利超過1,500萬元離場。

用家斥近1640萬承接太古城

中原地產太古城匯豪峰資深分區營業經理王秀芬指，太古城翠榕閣中層F室，實用面積約897方呎，三房套間隔，附有露台，望園景，以1,639.8萬元獲用家承接，折合平均實用呎價約18,281元。

王秀芬透露，原業主於1981年10月以87萬元買入單位，持貨40年，帳面大賺1,552.8萬元或近18倍離場。至於太古城9月暫錄得12宗成交，成交膠著。

美孚新邨改則戶三組客同時睇樓

利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達A組聯席市務董事郭永峰表示，美孚新邨5期蘭秀道14號低層單位，實用面積約591方呎，原則兩房改兩房套連工人房間隔，外望內園景。單位日前獲三組客人同時睇樓，最終以772萬元沽出，折合實用面積呎價約13,063元。

據悉，原業主於2008年8月以約290萬元購入單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利約482萬元，物業期內升值近1.7倍。郭永峰補充，美孚新邨本月暫錄約20宗二手成交，現時有約477個單位放售，最低入場價由608萬元起。

麗港城兩房減價32萬易主

中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟稱，麗港城13座低層C室，實用面積約522方呎，採兩房間隔，單位座向西北，望內街景。最初開價760萬元，放盤近3個月，議價後減32萬元或約4.2%，以728萬元成交，折合實用呎價約13,946元。

郭麗娟續稱，新買家議價後感單位造價吸引，符合其置業預算，考慮片刻即決定入市自用。原業主於2015年8月以585萬元購入單位，持貨6年，現轉手帳面賺143萬元或約24%離場。

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美孚新邨現時有約477個單位放售，最低入場價由608萬元起。(資料圖片)
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