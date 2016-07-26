地產
樓市故事｜套現換樓！荃灣業主SSD期滿即沽
1 小時前
樓市故事｜套現換樓！荃灣業主SSD期滿即沽
樓市氣氛向好，荃灣有業主選擇沽貨套現換樓。利嘉閣地產皇牌屋苑麗城薈分行助理分區經理許喜龍透露，荃灣翠濤閣1座低層F室，實用面積約477方呎，兩房間隔，外望享東南樹景，以658萬元沽出，折合實用面積呎價約13,795元。原業主趁額外印花稅(SSD)期剛滿，賣出單位套現換樓。
據悉，原業主於2018年7月以628萬元購入單位，持貨至今滿3年，現轉手帳面僅賺約30萬元或5%。許喜龍補充，翠濤閣本月累錄2宗二手成交，現時約有8個單位放售，最低入場費630萬元起。
樓市新聞：將軍澳破頂停不了！新盤向隅客轉購大埔樓
樓市新聞：業主想移民！上車客議價4%買內櫳企理兩房
樓市新聞：破頂潮到粉嶺同天后！九龍三房減85萬易主
樓市新聞：為仔女鋪路換樓！7球買港島名校區筍盤
樓市新聞：三房樓價｜同樣有鐵路！荃灣較港島藍籌屋苑賣貴近4球
樓市新聞：兩房樓價｜新東選擇多！最平5XX萬有交易
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜套現換樓！荃灣業主ssd期滿即沽-281906