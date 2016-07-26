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樓市故事｜套股換樓！投資者出擊入市港島一房
13 小時前
樓市故事｜套股換樓！投資者出擊入市港島一房
港股近期表現弱勢，相反樓市走勢穩定向上，部分買家決定套股換樓，當中港島區一房受到追捧！
中原地產灣仔囍匯分行副分區營業經理周世康表示，灣仔囍匯3座低層H室，實用面積約446方呎，一房間隔，望城市景，以1,128萬元沽出，折合平均實用呎價約25,291元。買家屬於外區客，近期選擇套股換樓入市，對灣仔投資市場充滿信心。原業主於2015年以875萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利253萬元或約29%。周世康補充，囍匯一房1,200萬元以下盤源只餘5間。
壹鑾一房呎售近2.5萬
另外，利嘉閣地產皇牌屋苑跑馬地奕蔭街二行聯席事務董事游焯偉指，跑馬地壹鑾中層C室，實用面積約355方呎，屬一房間隔，外望開揚山景，以881.5萬元成交，折合實用面積呎價約24,831元。買家過去一直四出物色具潛力的物業作投資用途，並且心儀跑馬地傳統豪宅地段，認為區內有不少外籍人士居住，租金回報有保證，瀏覽過該行「真盤源」網站後即預約睇樓，即睇即買。據悉，原業主於2015年5月，以約925.2萬元購入單位，持貨至今帳面蝕讓43.7萬元，單位期內貶值近5%。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜套股換樓！投資者出擊入市港島一房-280737