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樓市故事｜孝子為父親尋覓安居之所 630萬買九龍兩房
1 小時前
樓市故事｜孝子為父親尋覓安居之所 630萬買九龍兩房
利嘉閣地產皇牌屋苑淘大一行高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣淘大花園I座低層2室，實用面積約391方呎，兩房間隔，外望將來東九文化中心樓景。原叫價660萬元，原業主見近期二手成交放緩，先調低叫價至640萬元，再下調至630萬元成交，累減30萬元或約4.5%，折合實用面積呎價約16,113元。
買家為同區租客，選用利嘉閣真盤源平台查詢盤源，打算自己出錢為父親尋覓安樂窩，代理隨即推薦上述擁有開揚景觀的單位，客人最終成功購入。據悉，原業主於2009年7月以約192萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約438萬元，物業期內升值約2.3倍。
鮑允中指，淘大花園本月累計2宗二手成交，平均實用面積呎價約16,614元。現有約121個單位放售，叫價由530萬元至850萬元不等。
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