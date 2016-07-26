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樓市故事｜孝順女買樓贈母親！3XX萬買401方呎兩房
1 小時前
樓市故事｜孝順女買樓贈母親！3XX萬買401方呎兩房
本港樓價高是常識吧，年輕人要「上車」確實非易事，所以近年樓市出現不少「慈父」、「慈母」為兒女置業個案。不過市場最新就錄得一宗孝順女買樓送給媽媽自住個案，用300多萬元就買入401方呎兩房單位。
中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維表示，粉嶺欣盛苑本月暫錄2宗成交，屋苑G座中層03室，實用面積約401方呎，兩房間隔，議價後以居二市場價325萬元成交，實用面積平均呎價約8,105元。
新買家為用家，感單位少有放盤，價錢合理，購入單位予母親自住。據了解，原業主於1993年以約55萬元購入單位，持貨28年，是次沽出單位獲利270萬元或近5倍離場。
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