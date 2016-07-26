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樓市故事｜將軍澳「90後」買樓結婚 擲600萬入手區內兩房
3 小時前
樓市故事｜將軍澳「90後」買樓結婚 擲600萬入手區內兩房
二手交投雖有所放緩，但市場仍有剛性需求用家支持。將軍澳有準備結婚的「90後」買家，睇樓兩次決定擲約600萬元購入區內兩房單位。
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳坑口居屋煜明苑A座中層7室，實用面積約438方呎，採兩房間隔，外望開揚全山景，新近以已補價603.8萬元易手，折合實用面積呎價約13,785元。
買家為「90後」，本身亦居住在將軍澳區，睇樓接近一個月，首選同區約600萬元的單位，最後只睇樓兩次，便決定拍板承接，購入上述單位準備結婚。據了解，原業主於2010年12月以約213萬元(已補地價)購入單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約390.8萬元，物業期內升值約1.8倍。
蔡庭勇補充，上述為煜明苑本月首宗二手成交個案，自由市場現時約有個8單位放售，叫價由600萬元起。
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