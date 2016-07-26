樓市故事｜將軍澳業主減價200萬 買家鍾情單位優點即拍板

將軍澳區有新盤開賣，區內有心急沽貨的二手業主不惜大割價，幅度更達200萬元；另接連錄得持貨剛滿3年額外印花稅(SSD)期的日出康城業主決定沽貨離場。
天晉II四房降價一成易手
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，天晉II 3B座低層A室，實用面積約944方呎，採四房套房間隔，另設工人套房，望內園景。最初開價2,080萬元，累減200萬元或近一成，以1,880萬元易手，折合實用呎價約19,915元。
新買家鍾情單位座向東南，見屋苑同類型同座向放盤極少，亦鮮有成交，是次遇上心水戶降價即拍板入市自用，成功筍價入市。
據了解，原業主於2013年以1,264.2萬元買入單位，持貨8年，現沽貨帳面獲利615.8萬元或約49%離場。
MALIBU兩房3年升值31%
利嘉閣地產皇牌屋苑君傲灣分行D組經理鄭漢威透露，日出康城5期A MALIBU 2B座中層B室，實用面積約553方呎，採兩房連儲物房間隔，望開揚山景，以1,048萬元沽出，折合實用面積呎價約18,951元。
買家為家庭客，剛取得本港永久居民身份，便買樓上車自住。由於MALIBU樓齡新，生活配套齊全，鄰近港鐵站，且上述單位間隔少見，因此深得買家喜愛。
據悉，原業主在2018年3月以約799.7萬元買入單位，持貨約3年，現轉手帳面賺約248.3萬元，物業期內升值約31%。鄭漢威補充，屋苑本月至今累錄約4宗二手成交個案，放盤量約134個，一房最低入場費由800萬元起。
LP 6一房645萬成交
利嘉閣地產皇牌屋苑將軍澳廣場分行B組助理分區經理溫錦華指，日出康城LP 6第5座中層G室，實用面積約305方呎，採一房間隔，外望園景，以645萬元成交，折合實用面積呎價約21,148元。
據悉，業主於2018年10月以約506.2萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約138.8萬元或27%。溫錦華續指，LP 6現時約有170個放盤，最低入場價由630萬元起。
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