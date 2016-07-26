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樓市故事｜屯門三房減55萬吸引投資客入手 回報有幾多？
40 分前
樓市故事｜屯門三房減55萬吸引投資客入手 回報有幾多？
近期港股波動，影響部分投資者信心。本港二手樓價高位徘徊，加上低息環境持續，地產市場相比股票或其他投資工具表現相對穩定，受到投資者青睞。屯門有三房單位減價55萬元後，吸引來自港島的投資客擲近千萬元買入，以市值租金計，租金回報有幾多呢？
卓爾居高層995萬成交
中原地產屯門瓏門第三分行高級分行經理吳倬霆表示，屯門卓爾居1座高層C室，實用面積約679方呎，三房套房間隔。原叫價1,050萬元，減價55萬元或約5.2%，以995萬元成交，折合實用呎價約14,654元。買家為港島區業主，趁低息環境買樓投資，為資產增值，鍾情屯門區坐擁多元化基建及發展潛力，預期區內物業租售價格會水漲船高，遂看準時機，趁早入市。參考同類單位市值月租約2萬元計，預計上址租金回報約2.4厘。
原業主於2018年9月以800萬元買入單位，持貨3年轉手，帳面獲利195萬元或約24%離場。
海灣花園海景三房1.8萬租出
另外，荃灣西一帶租賃承接靠穩。中原地產荃灣海之戀第三分行分行經理黃志輝表示，海灣花園3座中層D室，實用面積約566方呎，三房間隔，享開揚海景。月租叫價18,500元，議價後微減500元，即以18,000元租出，折合實用呎租約31.8元。
租客為區內家庭，屬意海灣花園鄰近西鐵站及多個購物商場，起居方便，且租金相宜，睇樓一日迅速決定租入上述海景單位。業主於去年4月以739.8萬元買入單位，持貨約1年，可享約2.9厘租金回報。
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