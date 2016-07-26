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樓市故事｜市區居屋長情業主減價出貨 仍勁賺逾10倍
37 分前
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樓市樓價二手市區居屋長情業主減價帳面獲利白居二將軍澳欣明苑旺角富榮花園鑽石山龍蟠苑新高
樓市故事｜市區居屋長情業主減價出貨 仍勁賺逾10倍
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欣明苑(綠表市場)現時約有5個單位放售，叫價由430萬元起。(陳奕釗攝)

市區居屋備受買家追捧，將軍澳有長情業主趁近期樓市及白居二市況熾熱沽貨，即使減價近一成，帳面獲利豐厚離場。

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳居屋欣明苑C座中低層9室，實用面積約554方呎，採三房設計。原開價480萬元，至近日以綠表價435萬元沽出，累減45萬元或約9.4%，折合實用面積呎價約7,852元。業主見近期樓市及白居二市況熾熱放售單位，而買家為外區客，不停留意居屋成交市況，計劃購入單位自住，睇樓一次後即與業主議價，並獲業主減價。

據了解，原業主於1990年1月以約37萬元(未補地價)一手購入單位，持貨至今約31年，現轉手帳面獲利約398萬元，單位期內升值約11倍。蔡庭勇補充，欣明苑(綠表市場)現時約有5個單位放售，叫價由430萬元起。

富榮花園兩房業主獲利逾「5球」離場

世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑指，旺角富榮花園1座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，座向西北，以635萬元(居二市場價)成交，實用面積呎價約13,120元。據了解，原業主於2001年4月以134萬元(未補地價) 購入單位，持貨20年至今轉售，帳面獲利501萬元或約3.7倍離場。

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富榮花園兩房以635萬元(居二市場價)成交。(資料圖片)

龍蟠苑一房放盤10日即售出

其他市區居屋交投亦活躍，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤稱，鑽石山居屋龍蟠苑A座高層09室，實用面積約353方呎，一房兩廳間隔，座向北面，外望景觀開揚。原開價590萬元，放盤10日，「象徵式」議價後減價4萬元，以586萬元(自由市場價)易手，實用面積呎價約16,601元，較屋苑早前呎價新高紀錄16,971元，僅差約2.2%。

據了解，原業主於2014年購入單位，當時作價385萬元(已補地價)，持貨7年至今易手，帳面獲利201萬元，單位期內升值約52%。

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龍蟠苑一房實用面積呎價約16,601元，較屋苑早前呎價新高紀錄16,971元，僅差約2.2%。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜市區居屋長情業主減價出貨-仍勁賺逾10倍-279599
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