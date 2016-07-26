樓市故事｜市區居屋長情業主減價出貨 仍勁賺逾10倍

市區居屋備受買家追捧，將軍澳有長情業主趁近期樓市及白居二市況熾熱沽貨，即使減價近一成，帳面獲利豐厚離場。
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳居屋欣明苑C座中低層9室，實用面積約554方呎，採三房設計。原開價480萬元，至近日以綠表價435萬元沽出，累減45萬元或約9.4%，折合實用面積呎價約7,852元。業主見近期樓市及白居二市況熾熱放售單位，而買家為外區客，不停留意居屋成交市況，計劃購入單位自住，睇樓一次後即與業主議價，並獲業主減價。
據了解，原業主於1990年1月以約37萬元(未補地價)一手購入單位，持貨至今約31年，現轉手帳面獲利約398萬元，單位期內升值約11倍。蔡庭勇補充，欣明苑(綠表市場)現時約有5個單位放售，叫價由430萬元起。
富榮花園兩房業主獲利逾「5球」離場
世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑指，旺角富榮花園1座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，座向西北，以635萬元(居二市場價)成交，實用面積呎價約13,120元。據了解，原業主於2001年4月以134萬元(未補地價) 購入單位，持貨20年至今轉售，帳面獲利501萬元或約3.7倍離場。
龍蟠苑一房放盤10日即售出
其他市區居屋交投亦活躍，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤稱，鑽石山居屋龍蟠苑A座高層09室，實用面積約353方呎，一房兩廳間隔，座向北面，外望景觀開揚。原開價590萬元，放盤10日，「象徵式」議價後減價4萬元，以586萬元(自由市場價)易手，實用面積呎價約16,601元，較屋苑早前呎價新高紀錄16,971元，僅差約2.2%。
據了解，原業主於2014年購入單位，當時作價385萬元(已補地價)，持貨7年至今易手，帳面獲利201萬元，單位期內升值約52%。
相關新聞：樓市走勢｜居屋減價有承接！鑽石山高層呎售逾1.6萬
相關新聞：樓市走勢｜白居二市場報價！萬三呎住九龍