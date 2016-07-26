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樓市故事｜年輕客乜原因？願無睇樓斥逾千萬買將軍澳兩房
32 分前
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樓市樓價二手年輕客無睇樓千萬將軍澳兩房海翩匯減價
樓市故事｜年輕客乜原因？願無睇樓斥逾千萬買將軍澳兩房
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海翩匯兩房減價22萬元後沽出，5年升值約54%。(陳奕釗攝)

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳海翩匯6座低層J室，實用面積約521方呎，採兩房間隔，外望西南海景。原開價1,030萬元，經議價後減價22萬元或約2%，至1,008萬元沽出，折合實用面積呎價約19,347元。

買家為一名青年才俊，喜歡將軍澳南低密度屋苑，已在區內睇樓一段時間，對市場有一定認識及了解，有感近期樓價不斷上升，市場上適合的筍盤賣少見少，而單位屬屋苑最優質兩房，外望西南海景，經過議價後，在沒有睇樓的情況下，連租約承接。

據了解，原業主於2016年9月以約653萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約355萬元，物業期內升值約54%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜年輕客乜原因？願無睇樓斥逾千萬買將軍澳兩房-285630
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