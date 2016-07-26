地產
樓市故事｜年輕情侶被日落海景吸引 入手珀麗灣減價盤
4 小時前
樓市故事｜年輕情侶被日落海景吸引 入手珀麗灣減價盤
受到青衣及天水圍新盤同步推售的影響，大量剛需購買力被搶，珀麗灣睇樓及成交氣氛有所回落。中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣本月累錄9宗成交，平均實用呎價約12,711元，相比上月全月16宗成交及均價約13,198元，本月價量齊跌。
珀麗灣26座高層F室，實用面積約575方呎，兩房間隔，享全海景。原叫價780萬元，議價後減12萬元，以768萬元沽出，折合實用呎價約13,357元。買家為一對年輕情侶，被上址日落海景吸引，加上內櫳實用，即場洽購，業主願意減價，買家見價錢合理，立即拍板入市自用。原業主於2009年4月以267萬元買入單位，持貨12年沽出，帳面獲利501萬元或近1.9倍離場。
投資客斥860萬購全海景三房連約戶
早前珀麗灣一個海景三房單位獲買家「無樓睇」承接。溫詩雁指，單位為3座高層D室，實用面積約632方呎，三房間隔，享全海景，附連租約，無樓睇，獲投資者以860萬元承接，折合實用呎價約13,608元。該投資者看好樓市，認為珀麗灣樓價低水，見上址樓價吸引，於是連約承接。單位現時月租1.73萬元，租約期至2023年，按成交價計，買家可享約2.4厘租金回報。原業主於2009年8月以350萬元買入單位，持貨12年沽出，帳面賺510萬元或近1.5倍。
樓市新聞：遇業主反價！投資者照買 睇好升值潛力
樓市新聞：林鄭PLAN｜千萬以下買新界三房！元朗面積大荃灣有海景
樓市新聞：上車鬥快手！特意請假更追價奪心頭好
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜年輕情侶被日落海景吸引-入手珀麗灣減價盤-281087